詐騙教局｜涉報大導師時薪騙千萬撥款　NGO董事及經理囚54及22個月

▲ 涉騙教局撥款資助，兩名被告今於荃灣裁判法院被判監。資料圖片

有非政府機構早年獲教育局資助逾千萬舉辦中小學課後活動，及後被揭涉報大導師時薪申請資助，於教局巡查前再與導師簽訂虛假合約虛報時薪。涉案機構男董事及女經理被控串謀詐騙及串謀使用虛假文書副本等罪，男董事經審訊後罪成，女經理早前已認罪，案件今（28日）於荃灣裁判法院（暫代區院）判刑，兩人分別被判監4年半及1年10個月。

被告何顯華（55歲），案發時為校聯支援協會有限公司（下稱校聯）的董事，被裁定2項串謀詐騙及1項串謀使用虛假文書的副本罪成；同案被告時任校聯經理文海欣（34歲）早前承認2項串謀欺詐罪。

法官譚思樂判刑時表示，兩名被告犯案時間長達2年，涉案金額巨大，案情十分嚴重。考慮到何顯華為案件主謀之一，明顯獲利，判其入獄4年半。文海欣則因認罪及任控方證人，被判監1年10個月。

控方案情指，被告何顯華及其妻曹瑛分別是校聯和扶苗關注協會的董事，文海欣則是校聯的經理。

校聯和扶苗在2015/16及2016/17兩個學年向教育局申請「校本課後學習及支援計劃-區本計劃」資助，兩機構連續2年申請撥款獲批，用作舉行功輔班及語文訓練班等活動。教育局分別向校聯及扶苗批出約655萬元及約381萬元，涉款共約1,036萬元。兩機構虛報任教課後活動的小學及中學導師最高時薪為165元及195元，惟實際時薪為60元至140元不等。

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