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巴黎奧運｜港隊獲4張奧運劍擊入場券 張家朗：不會給自己太大壓力「當普通比賽咁打」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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港隊獲4張奧運劍擊入場券。（曾耀輝攝）

2024巴黎奧運7月26日揭幕，香港劍擊隊取得4張入場券。 第三次出戰奧運的張家朗及江旻憓，分別參加男子花劍及女人重劍項目。首次參與奧運的何瑋桁及陳諾思，則分別參與男子重劍及女子花劍項目。

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張家朗奧運前會先到科威特參加世錦賽，奧運前亦會提早一至兩星期到巴黎備戰，適應時差。第三次出戰奧運，張家朗指，沒有太大感受，心態與以往一樣，「當普通比賽咁打」，會放鬆心情，發揮應有的表現。他形容，隨著年紀及參與的賽事增加，心態比四年前更成熟，亦學懂如何與教練溝通，指希望奪得獎牌，但不會給自己太大壓力，會好好享受比賽。

他又指觀眾的支持很重要，四年前在東京見到市民支持自己奪金的片段感到震撼，上月在港舉行的花劍世界盃亦親身感受市民的支持，會在奧運為市民打出好比賽。

目前世界排名第一的江旻憓同樣是第三次出戰奧運，她對今次比賽感到期待，笑言從客觀的排名去看，「唔好意思話志在參與」，但最大的目標是令市民開心，如表現可為社會帶來更多正能量，已經很自豪。 江旻憓又感謝教練及團隊，指團隊即使身體不適都照樣出席訓練，知道自己的壓力「唔算係咩」，團隊的壓力更大。

江旻憓6月底將出戰亞錦賽，為她奧運前最後一個比賽，她稱會策略性地去打，留意老對手的新招之餘，將最近訓練學習的新招應用在比賽上。她又形容，最大的對手是自己，贏自己最難，期望自己可以享受比賽，即時狀態差，亦要打得好。

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