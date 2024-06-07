小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試　校長分享3個學生常犯失手位

▲ 英華小學校長分享面試常犯失手位。

【升小／直資／男校／面試／英華】直資男校英華小學將於6月底，舉行兩場2025/26學年小一入學簡介會，歷年報名曾試過8分鐘已經爆滿，可見其受歡迎程度。校長陳美娟透露，過往面試未能成功的學生，部分是因為「爭著搶答缺耐性」，亦有不少人因平日的機械式操練，導致臨場面對陌生老師提問出現「口啞啞」情況。

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位於深水埗英華街的英華小學，向來是家長們趨之若鶩的直資學校之一，其小一學位165個，每年申請人數約4000人，平均25人爭一學位，競爭非常激烈。25/26學年小一入學簡介會將於6月29日，在該校禮堂舉行上、下午各一場，6月7日起接受報名，而入學申請表可於7月3日至7日在網上遞交。

校長陳美娟表示，所有報名的學生均有面試機會，「每人有長處、短處，學生亦沒有同一的模版」。她認為，面試不只著重學生的表現，而是以整個「家庭」為錄取對象，因此校方特別關心家長的教育理念。

英華小學︱重視家長身教

英華小學喜歡擁有「PHD」的學生，說的不是要有博士學位，而是P指Parenting，陳校長非常重視家長的身教，對於孩子的成長，

什麼是他們（家長）最珍而重之？是否認同學校辦學理念？若家長只想著個人的教育方針，要求校方配合，幾乎是不可能。

H是Habit。擁有32年教學經驗的陳校長覺得，「小朋友出現的問題，在我眼中都不是大問題，只是由習慣形成，故此培養良好習慣，從家長做起是必須的。」D是Delight in learning，英華希望學生是每天都有學習新事物的心，「遇到難關仍然喜歡學習，這類的小朋友真是不得了」。她強調，

若面對困難不會「掉頭走」、不亂發脾氣、會跟自己說「我得的！再試過！」，正正是學校想見到的學生。

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英華小學︱設3輛面試

小一入學的首輪面試，所有申請者會分組與老師面談，評估他們的學術水平；第二輪面試由校長與學生小組見面，一起玩遊戲、閱讀；最後一輪面試亦是由校長跟每一個家長傾談，當中包括自選環節，讓校長更了解家長的教育理念。

陳校長大方分享過往面試未能成功的學生，主要是因為爭著搶答、欠缺耐性、太緊張怕答錯。有不少人平日只對某些特定人物操練，到真正臨場發揮時，面對陌生老師的提問，就出現「口啞啞」情況。她提醒家長，平日需要了解、觀察、聆聽孩子的心聲，家長自己亦不要過分緊張，孩子是感受得到的。

面試形式

第一輪（約4000人）

學生分批與老師見面，接受各學科能力評估，老師從中觀察他們的思考和表達能力。

第二輪（挑選首輪15%、約600人）

約5位學生一組與校長見面玩遊戲、交談，學生需帶中、英文書各一本，校長會觀察他們的社交技能、團隊合作、表達意見的能力。

第三輪（挑選次輪一半人數，約300人）

父母與學生一同面見校長10分鐘，其中2分鐘為自選環節，家長與學生隨意表演，讓校長了解家長的教養理念、親子關係等。

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小一入學簡介會

遞交入學申請表

學校資料

地址：深水埗英華街三號

電話：2728 3320

24/25學年學費：$19,000，分10期繳交（校方已向教育局申請，待當局批核）

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