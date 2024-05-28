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抗癌勇士丨文頌男慶祝29歲生日　Koba積極態度抗癌魔：唔好諗自己過得幾咁困難

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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文頌男用積極態度對抗癌魔。

曾任J2台主持文頌男（Koba）在去年10月確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」（Ewing’s  Sarcoma），之後全面停工及積極接受治療，可是病情反覆，更曾因劇痛令他要跪住坐。

日前，Koba媽媽、家姐及好友在家中為他慶祝29歲生日，眾人準備切蛋糕時，鏡頭外有人說：「29歲啦，提醒下你。下年轉字頭（30歲）啦！」Koba微笑回答道：「仲有下年…希望。」

另外，與他一起經營YouTube頻道閃芒的陳栢昕（Yanice)也有在場，並把照片上載到閃芒，寫道：

祝我哋幕前 @koba_mcn 生日快樂🎂✨ 希望你早日康復，身體健健康康❤️‍🩹 每日都過得開開心心🥳~

從相片所見，Koba雙手捧住蛋糕並展示出燦爛笑容。

抗癌勇士丨文頌男做電療嗎啡已不能完全止痛　Koba用積極態度答謝支持者

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單親家庭成長

剛踏入29歲的Koba於單親家庭成長，因為在他12歲時，父親有外遇離家，家庭頓失經濟支柱，更欠下很多債務。Koba曾受訪透露，自己的童年過得十分反叛，經常逃學及不歸家流連街上，稱：「渾渾噩噩過咗一年，突然醒覺唔可以再無所事事同生產力，當時只做外賣收入好少，覺得人生唔可以再係咁，跟住返咗學校讀書，直至大學畢業。」

而喜歡演出的他，當上YouTuber及成為J2節目《不正常愛情研究所》主持，可是不幸地，Koba加盟J2台任主持1年，便發現有惡性腫瘤，但仍堅持到行動不便才停工，說：「因為真係好鍾意返工，唔想浪費每一次出鏡。」

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積極態度對抗癌魔

可是Koba完成5次化療後卻未見好轉，形容當時心情像跌入深淵，說：「做化療好辛苦，自己變得好虛弱，好似徘徊生死邊緣，又甩晒頭髮，冇以前咁好睇，覺得做咁嘢都冇用嘅，我仲醫唔醫得好呢？我仲近死亡近咗一步，成個情緒好崩潰。」

幸好他很快振作起來，表示：「但我都好快收拾到，過咗幾日就已經唔再諗呢樣嘢，係咁提醒自己至少仲可以見吓朋友，仲可以開心到，唔好諗自己過得幾咁困難。」

Koba由開始治療至今近9個月，現時正在做第17次電療，而總共要做28次，現在Koba要靠吃止痛藥和嗎啡止痛，但嗎啡的份量不但愈來愈多，而且並不能完全止痛。不過Koba承諾會用積極態度面對癌魔，並不會輕易認輸。

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