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飛蟻來襲｜泰國清邁民宿浴缸浸滿千萬飛蟻　事主警世：夜晚記得做1件事

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【泰國／清邁／民宿／旅遊】泰國清邁是港人其中一個熱門旅遊勝地，不少人都會選擇入住當地近郊民宿放鬆身心，但要留意雨季可能有蚊蟲出沒。而近日有網民入住山上一間民宿時，疑似因為晚上開燈，光線吸引大量飛蟻入侵露天浴室，最終導致浴缸浸滿飛蟻屍體，場面頗為嚇人。

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事主日前在Facebook上載照片，表示自己入住清邁一間山上民宿，房間內有一個設於陽台的露天浴室，能邊浸浴邊欣賞自然美景，享受旅行。然而幻想與現實總有差距，原以為能享受玫瑰花瓣浸浴仙境，在晚上卻變成「地獄」。

由於泰國目前正值雨季，附近山林的飛蟻被燈光吸引，大舉入侵露天浴室，數之不盡的飛蟻圍繞燈光，隨後倒入浴缸水中死去，屍體幾乎浸滿半個浴缸，甚至完全覆蓋浴缸底部，變成另類「飛蟻浴」，場面驚悚。而因為飛蟻數量太多，隨後而來的無法浸入水裡，於是繼續在燈光下盤旋。

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即使進行排水後，浴缸仍殘留大量飛蟻屍體​。事主最終只能無奈取消浸浴，也坦言：「在雨季時在自然環境中住宿，有飛蟻很正常，並非民宿營運的問題。」

帖文發布後在中港台等地瘋傳，獲超過3,800人分享，有不少經常到泰國旅行的旅客感到驚訝，有人形容場面像恐怖片，而事主隨後亦留言，提醒大家夜晚要記得關燈，以免像他一樣吸引飛蟻來襲。他之後又貼出另一張照片，將飛蟻屍體放在餐盤上，笑言要享受「飛蟻早餐」。

專家：飛蟻多在4至9月份出現

飛蟻又名大水蟻，為白蟻的繁殖蟻種。當一個群組的白蟻達到一定程度數量需要進行分巢時，工蟻會自然長出翅膀，成為飛蟻尋覓新棲息地。而當找到新棲息地後，飛蟻便會脫去翅膀，進行產卵繁殖。

當家中出現飛蟻時，究竟應如何處理？香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問，他指，長翼的飛蟻會在每年4至9月出現，多在下雨前的低氣壓洶群而出，在酷熱後、驟雨前出現，傾巢而出尋找「合適地方」交配繁殖。

點擊了解處理及預防飛蟻方法：

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1. 關緊門窗，阻隔光線

陳澤森指出，飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如飛蟻看到水中的燈光就會飛入水中，不會被屋內光源吸引以飛入屋；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

2. 保持家居乾爽

陳澤森亦提醒，飛蟻掉下的翅膀可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。

潮濕陰暗的環境為飛蟻生存的「合適地方」；牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃或廚房鋅盤等濕度高的角落都屬高危。

他補充，雖然飛蟻本身不為蛀食木材，但如飛蟻入屋後成功產卵，成蟲後的工蟻以食木材維生，因此會對家中木製傢俬造成嚴重傷害。如發現家中已開始有白蟻肆虐的跡象，要盡快找尋專門對付白蟻的滅蟲公司處理。

他又提醒，市民切勿用殺蟲水，否則只會把蟻巢的白蟻四散至全屋不同角落。

3. 放置一盆水

陳澤森分享要對付飛蟻，也可參考古人的方法，在家外放置一盆水，利用燭光或月光的折射，再誤導飛蟻飛向水中浸死。

4. 改用黃燈

香港昆蟲學會會長饒戈亦曾受訪指出，白燈比黃燈更吸引昆蟲，因此建議大家可改用黃燈，因不同色溫的燈光對昆蟲有不同影響。

饒戈解釋，不少飛蟲都愛飛向光源，飛蟲是靠月光導航，而色溫高、光波波長短的白燈光就如月光，誤導它們飛行的方向，因此會圍着燈光愈飛愈近。如不想吸引昆蟲，可轉用偏黃的燈，並要避免用如射燈般的強光。他又指，如在吃飯時不想受飛蟲騷擾，可在另一地方開強光源，昆蟲就自然會飛往那裡。

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