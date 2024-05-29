Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？　醫生拆解高危人士+5預防方法

【流感／新冠肺炎／呼吸道疾病】正值流感高峰期，不少人感染呼吸道疾病，假如不幸受到流感及新冠夾擊，有可能會導致病情惡化，死亡率急升。呼吸系統專科醫生吳健聰醫生接受訪問時，就為大家拆解高危人士及5類預防方法，呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

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流感及新冠夾擊 病情可以極嚴重？

吳醫生表示，感染甲型或乙型流感患者，絕大部分臨床個案都只患有流感，但亦有零星個案會同時感染新冠及流感，不過這類個案於香港並不普遍。而根據英國醫學研究，同時感染新冠及其他病毒的患者，病情轉壞、甚至需要插喉機會，相比只感染新冠的患者多出4倍，死亡率亦多出2.35倍。假如不幸受感染，恐有雙重風險，包括併發症及死亡，因此建議民眾每年跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，尤其年長人士及高危一族，例如患有長期病、免疫力較弱人士，便不必擔心雙重病毒夾擊風險。

預院流感5大方法

吳醫生強調指，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，因此想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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拆解4大痰液類型

香港有四價流感疫苗可供注射，所謂四價疫苗是包括兩種甲型流感及兩種乙型流感病毒。一般而言，65歲以下健康人士疫苗保護率可達6至9成，就算受到不同病毒或者類似病毒攻擊，由於身體具有部分保護力，因此遭受疫苗包含外的病毒種影響，病徵亦會大幅減輕，住院率及死亡率亦會減少，因此已非常足夠。只要根據季節，定期注射流感疫苗後，接下來的6至9個月內通常都會得到足夠保護。

有關痰的顏色，其實體內正常細胞剝落亦有出現痰液，但出現感染之際，可能會出現以下4類顏色：

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醫生續指，想單憑細菌類型開藥其實並沒有辦法作準，建議要在醫生指引留下痰液進行細菌培植，這樣便可對症下藥，切勿胡亂服用抗生素。

醫生拆解流感3大類型

吳健聰醫生表示，常言道「傷風感冒」，其實泛指上呼吸道感染，由病毒所產生的感染，通常病徵未見發燒、出現些許鼻水，約1至2日即可病癒；流感則屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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流行性感冒主要分為下例三種，無論傳播途徑、流行程度及死亡率都有所不同：

甲型： 甲型流感通常症狀較為嚴重，病毒除了經人傳播外，亦可經人及動物感染，例如大家所熟悉的禽流感，病毒所產生的變異株亦容易產生大流行疫情。

甲型流感通常症狀較為嚴重，病毒除了經人傳播外，亦可經人及動物感染，例如大家所熟悉的禽流感，病毒所產生的變異株亦容易產生大流行疫情。 乙型： 乙型流感則只會於人與人之間傳播，並不會於人與動物間傳播，症狀亦較甲型流感輕微。雖然如此但高危族群，例如較年長人士、長期病患者等， 亦會較易產生肺炎等併發症，甚至需要入院，不過死亡機率較少。

乙型流感則只會於人與人之間傳播，並不會於人與動物間傳播，症狀亦較甲型流感輕微。雖然如此但高危族群，例如較年長人士、長期病患者等， 亦會較易產生肺炎等併發症，甚至需要入院，不過死亡機率較少。 丙型：丙型流感較為罕見，病例中亦較少嚴重個案，因此不必擔憂。

黃金治療時間約48小時 患上流感應盡早求醫

吳健聰醫生強調指，高危人士或長期病患出現發燒後，應該盡快進行流感快速測試，假如測試屬陽性，48小時內處方流感藥物後，病徵紓緩及產生併發症機會將大幅減少，尤其長者因流感入院、甚至致死的機會可大幅減低，假如懷疑自己患有流感，應盡快進行測試、處方藥物治療會更好。

感冒後咳嗽不癒 醫生拆解2大咳嗽類型

患上感冒或流感後，容易出現咳嗽不癒，吳醫解釋指，一般傷風感冒後的咳嗽，可分為「結構性咳嗽」，例如聲帶發炎、聲帶腫脹尚未痊癒、氣管炎未癒等後遺症，需要經過處理才可改善咳嗽情況；另一種則是「功能性咳嗽」，主要因為病人出現敏感，尤其過往有氣管敏感病史，便有機會於感冒痊癒後，氣管仍處於敏感狀態，容易受到外界空氣刺激誘發咳嗽，這類功能性咳嗽又稱為氣管敏感咳。

坊間不少人會以燉橙、蒸洋蔥等偏坊止咳，吳醫生表示這些方法可能與中醫方面關係較大，不過簡單從西醫角度而言，一般燉橙概念是希望利用橙核、橙皮及果絡，達到化痰作用。假如患者屬無痰咳嗽，反而會受刺激喉嚨，令咳嗽增多。蒸洋蔥主要功用，在於紓緩喉嚨不適，減緩咳嗽刺激，惟西醫角色而言仍會刺激分泌，因此咳嗽原因是基於痰多或鼻水較多，恐致黏液增加致咳嗽加劇。另外亦要強調，上述兩種坊間止咳方法，可能對初起病症的患者較為有用，但久咳患者仍建議應該找出咳嗽原因、對症下藥方可治療。

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