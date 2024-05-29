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婚嫁系列｜新娘花球分四種材質　拋花球五大禁忌你要知

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 48 分鐘前

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新娘花球是婚禮上不可缺少的東西！

結婚是人生大事，除了婚紗禮服、頭飾、戒指需要精心挑選外，新娘花球也是重要的存在。結婚花球起源於西方，古代西方人認為氣味濃郁的香料及香草可以保護婚禮上的人們，免他們遭厄運及疾病纏上，後來這一習俗被沿襲下來，逐漸有了更多的含義。時至今日的說法就是傳遞幸福，未婚女子在婚禮上接到新娘拋出的花球，就會得到祝福，並成為下一位會結婚的新娘。

花球並不罕見，但大家知道它有四種材質嗎？包括鮮花、乾花、保鮮花與絲花，當中保鮮花是由鮮花採摘下來兩個小時內，通過脫水、脫色、烘乾、染色等一系列複雜的保鮮處理製成。除高科技的加工技術，還需要花瓣完整、花型優美的鮮花才可以用來製作；而保鮮花最佳觀賞期是1年，最長保存時間為3至5年，因此又被稱為永生花。

其實每一種材質的花奔都有其特點，各有各好，所以都不乏支持者。

花卉材質：好處：壞處：
鮮花
  • 可因應季節選擇當造花卉
  • 顏色鮮艷豐富
  • 自帶鮮花香氣
  • 價錢較貴
  • 保存時間短，一般只能保持數天
  • 難打理，容易損壞
  • 一般只能在婚前一日收貨
  • 很容易凋謝
     
乾花
  • 不易損壞
  • 復古感重
  • 可保存較長時間
  • 需要細心保存
  • 顏色偏暗淡
  • 很容易破裂
     
絲花
  • 價格親民
  • 相對輕便攜帶
  • 可提早收到花球
  • 可重用作婚紗攝影
  • 花材選擇不受季節限制
  • 不易損壞
  • 仿真花
  • 沒有鮮花香氣
  • 質感較假
     
保鮮花/永生花
  • 同樣是真花
  • 不用澆水，易打理
  • 婚後仍可以保存一段頗長的時間
  • 顔色比鮮花多
  • 沒有季節性
  • 沒有花粉，適合有花粉敏感的新娘
  • 價錢比鮮花更貴
  • 不是所有花種都可加工成保鮮花
     
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來到婚禮的其中一個重要環節，就是拋花球，花球代表的是一份幸福，接到的姊妹可以將幸福延續下去，不過拋花球有五大禁忌大家一定要知！

拋花球都有禁忌

禁忌一：花球不能沒人接

如果沒有人接花球的話，有代表幸福終止的含義，非常不吉利，所以新娘子可以事前安排身邊的親朋好友或姊妹站在合適位置，務求她們成功接到花球。

禁忌二：不能丟掉花球

新人希望將幸運傳遞給身邊的親朋好友，但如果不想搶到花球的人接收到的話，也記得不要拿去丟掉，可以放在家裡當裝飾或是送給有需要的人，讓這份幸福延續下去。

禁忌三：花球不能散開

拋花球的時候，大家切忌令花球散開，因為這樣有「分離」的含義，對於新人而言是非常不吉利的象徵，所以事先要檢查花球是否夠紮實。

禁忌四：伴娘花球不能比新娘的絢麗

有些新娘在挑選自己的花球及伴娘花球時，為了讓婚禮看來更一致性，會選擇顏色相同的花球，但記謹伴娘花球不能比新娘花球絢麗，否則會喧賓奪主。

禁忌五：搶到花球的女生要半年內要結婚

有種說法是接到花球的女生要在六個月內結婚，否則就必須等到六年後才會結婚，不過這個說法沒有太多人在乎，只相信接到花球的女生可以將幸運延續下去。

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