Beanies成員丨黃健怡推出第二首個人單曲《初初出世學》　MV用動畫呈現：有更大想像空間

▲ eanies成員Winky推出第二首個人單曲《初初出世學》。

唱作女子組合Beanies成員之一的黃健怡（Winky），三月推出首支個人單曲《喵喵厭世學》，成為今年首位出歌的女新人。

日前，Winky推出了第二首個人單曲《初初出世學》，承接《喵喵厭世學》在電台熱播的氣勢。Winky與過往一樣，親自作曲，請來了Oscar Lee填詞，黃兆銘編曲及陳考威監製，Winky說：「我最初無諗過個編曲可以咁豐富，大家可以留意一下。」

第一首歌，Winky與填詞人Oscar以厭世貓的視覺看世界，今次，Winky再與Oscar攜手，用了同一個場景，但另一個角色，衍生了《初初出世學》。

Beanies成員丨Winky推出個人首支單曲《喵喵厭世學》 黃健怡從貓視覺看世界

▲ 黃健怡推出了第二首個人單曲《初初出世學》。

MV以動畫呈現

Winky說：「寫嘅係主人，好可惜個主人正在面臨生命完結前嘅階段，但當刻佢嘅痛苦已經變為唔重要，最重要嘅係佢已經搵到佢最深愛嘅嘢，呢樣嘢可以係一個人、一件事又或者係一個經歷，而呢個主人最深愛嘅就係佢隻貓。對佢嚟講，搵到深愛嘅一隻貓，就等於重拾初初出世時嗰份無瑕、純潔。」當人能將死亡看透，能夠抱住本來無一物的思想去面對死亡，會發覺初來世界那份純真，是如此的純粹。

新歌《初初出世學》的MV，在既是填詞人又是creative director 的Oscar提議下，找來Issac負責動畫片製作，加上Sammy負責文字設計，出來的效果令Winky非常滿意，她說亦有難忘部份，稱：「用動畫去呈現，可以令聽眾有更大的想像空間，因為動畫可以跳出現實的框框，動畫中有一幕我很記得，係有個女仔瞓咗喺度，慢慢zoom out原來佢係瞓咗喺隻好似黑膠嘅黃色碟上面，再zoom out原來係一隻貓眼，我覺得好唯美，又可以畀大家好大嘅幻想空間！」

Winky希望大家能夠透過《初初出世學》，可以感受到歌曲帶給大家的情緒，搵到大家深愛的人或事，重拾初初出世時的感覺。

▲ 黃健怡新歌《初初出世學》MV。

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