文藝旅遊｜議員倡推HK Pass　楊潤雄：將研究如何與商界合作推行

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（王韻青攝）

政府正推動盛事經濟，民建聯立法會議員鄭泳舜及體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛均提議推出Hong Kong Pass旅遊券，吸引更多旅客來港消費。文體旅局局長楊潤雄指，市場上已有公司推行相關旅遊券，會研究如何跟對方合作。

立法會民政及文化體育事務委員會今日舉行會議，鄭泳舜稱，政府可參考外國推出不同的旅遊券，讓旅客參觀博物館的同時，亦可使用優惠去消費。

霍啟剛表示，知道商界有推出類似的旅遊券，他認為只靠商界單打獨鬥十分辛苦，關注政府會否開放轄下康文署博物館加入旅遊券內，強調若政府有一個平台跟商界合作是不錯的事。

楊潤雄回應指，康文署場地包括大部分的博物館都是不收費，任何遊客都可以到訪，但當局亦樂意與相關的營運者去討論是否需要協助。

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責任編輯：戴朗希