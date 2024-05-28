醫療事故︱4歲女童縫針後心臟驟停18分鐘危殆 仁濟醫院：情況罕見待專家分析原因
撰文： 梁薾心
發布時間： 5 小時前
最後更新： 2 小時前
仁濟醫院一名4歲女童縫合傷口後心臟驟停18分鐘，目前於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，臨床診斷為缺血性腦病變，陷入昏迷，情況危殆，須用呼吸機、強心藥等。院方今日（28日）公布事件，指女童俯臥縫針時掙扎哭喊，病人助理曾出手固定其頭部，但未有正面回應事故是否涉及人為失誤，僅強調情況非常罕見，醫護按既定程序縫針，記錄暫未見遺漏，有待專家分析原因。
院方又指，聯網病人聯絡主任於事件發生後與病人家屬保持緊密溝通，瑪嘉烈醫院和仁濟醫院的跨部門臨床團隊已跟病人家屬會面，詳細解釋事件，並會繼續為家屬提供可行協助。
涉事女童上周六晚（25日）在家中椅子跌下傷及頭部，由爸爸陪同乘急救車送往仁濟醫院急症室。經醫護初步檢查及評估，女童後尾枕有約兩厘米長傷口，同時因腺病毒感染輕微發燒，體溫約攝氏38度，但沒有出現嘔吐、抽筋、暈倒等情況，X光檢查亦顯示其胸腔及頭顱骨無異常。隨後1名護士及1名病人助理為女童傷口縫上3針，期間女童爸爸陪伴在側。
仁濟醫院急症室部門主管練偉雄稱，護士在當晚11時10分為女童作傷口評估，病人助理則用固定帶把女童固定在板上。女童在11時28分縫第1針後掙扎哭喊，病人助理用手固定其頭部，其中一隻手放在額前。至縫第3針時，女童變得安靜，整個縫針過程在3分鐘內完成，但發現女童失去意識和脈搏，醫護隨即為其急救，約18分鐘後回復心跳，肺部和腦部X光檢查未有發現異常，周日（26日）零時55分轉送瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫。
瑪嘉烈醫院/仁濟醫院/北大嶼山醫院兒童及青少年科部門主管方乃聰說，經磁力共振檢查後，女童臨床診斷為缺血性腦病變，即腦部血液供應減少，引致腦部受傷，有腦水腫和抽筋迹象。女童目前仍昏迷，情況危殆，須用呼吸機、強心藥、控制腦部抽筋及水腫的藥物，再配合抗生素及靜脈營養液注射治療，強調會緊密監察、提供最適切治療；又說已跟女童父母進行多次會面。
被多次問及女童有否出現窒息情況、事故是否涉及人為失誤，院方未有正面回應，僅強調醫護跟從既定程序、一貫做法，縫針過程順利，記錄暫未見遺漏，女童亦無心臟病及長期病史，心電圖及心臟超聲波檢查結果正常，心臟驟停屬非常罕見，有待兒科和急症科專家檢視流程，及研究是否涉及隱性疾病，再判斷是否有未能察覺的情況出現；惟提到一般兒童心臟驟停，會在較短時間內復甦，但女童回復心跳的時間比預期慢。另指所有縫針工具經消毒，確保合乎標準避免出現感染。
九龍西醫院聯網表示非常關注今次事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，瑪嘉烈醫院將繼續為病人提供適切的治療。由於病人在傷口縫合過程出現心臟驟停的情況非常罕見，已邀請兒科及急症科專家詳細檢視事件，亦會為病人安排罕見疾病的檢測，以確定今次事件的成因。
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記者︰梁薾心