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香港電台｜楊潤雄：冀透過轉播賽事　進一步刺激本地經濟

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 4 小時前

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巴黎奧運將在7月舉行，香港電台將與中央廣播電視總台、北京廣播電視台及廣東廣播電視台聯動報道賽事。（香港電台fb圖片）

巴黎奧運將在7月舉行，香港電台將與中央廣播電視總台、北京廣播電視台及廣東廣播電視台聯動報道賽事。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日出席活動致辭表示，政府購入巴黎奧運會及殘奧會的電視播映權，讓香港市民大眾可以免費觀賞相關賽事，同時期望透過轉播賽事，進一步刺激本地餐飲及零售活動，刺激經濟，發揮乘數效益。

為慶祝國家成立75周年，港台將播映北京廣播電視台的相關節目，廣播處長張國財及北京廣播電視台副總編輯李秀磊簽署合作備忘錄。

李秀磊致辭表示，期望簽署儀式只是一個開始，香港觀眾及聽眾能透過北京廣播電視台的節目，感受到北京深厚的文化魅力，深化京港兩地人文交流。她相信，京港媒體之間的合作將會取得豐碩成果，也能為促進京港兩地高質量發展、傳播中華優秀傳統文化作出積極貢獻。

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責任編輯：戴朗希

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