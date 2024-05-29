諾如病毒│東區醫院77名職員急性腸胃炎　衞生防護中心調查證爆發諾如病毒

▲ 東區醫院77名職員急性腸胃炎，衞生防護中心調查證院內爆發諾如病毒。

醫院管理局上周三(22日)晚公布東區醫院有職員進食購自兩間醫院餐廳的食物後，陸續出現腸胃不適徵狀，一度懷疑爆發食物中毒。衞生防護中心總結調查，認為該院在5月17日至23日期間，出現由諾如病毒引致的急性腸胃炎爆發，共77名職員染病，不排除由人傳人或環境污染傳播；經中心指示院方在23日對受影響範圍進行徹底消毒清潔後，已沒有新增個案。

截至今日(28日)下午3時，該院共有77名職員受影響，他們於5月17日至23日陸續出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵，47人已求醫，當中1人曾需入院留醫，經治療後已經出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心共為27個個案進行糞便樣本化驗，當中23個糞便樣本證實對諾如病毒呈陽性反應。調查亦顯示逾半的受影響職員均於東區醫院的東座大樓工作，亦有多名職員均表示曾在院內遇到有人嘔吐或曾接觸急性腸胃炎患者。衞生防護中心於5月23日在醫院東座大樓採集8個環境樣本，經化驗後證實對諾如病毒呈陰性反應。

東區醫院已對受影響範圍進行徹底消毒清潔，特別是受影響人士曾到訪的地方，進行消毒後，已沒有新增個案。

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