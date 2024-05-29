東張西望何伯丨「新何太」稱被前夫家暴致抑鬱　否認曾做「骨妹」直言不信有情飲水飽

▲ 何伯及「新何太」第三度上《東張西望》受訪。

何伯及「新何太」在昨晚（5月28日）第三度上《東張西望》接受訪問，「新何太」回應近日網上有關她的傳聞。在訪問時，何伯全程攬實「新何太」兼掃對方手臂，可見二人實在十分恩愛。

「新何太」對於自己在抖音化身「千語BB」教女網民一家要選有錢佬，指因為自己曾歷婚姻失敗。

她透露，前夫亦都姓何，不過對方是窮光蛋，當年自己跟住他捱窮。可是「新何太」解釋後來選擇情歸何伯，並不是只因對方有錢，但承認有錢會「加分」。

東張西望何伯｜新何太非第一次做何太？ 聲稱何伯被子女當「提款機」

▲ 「新何太」上《東張西望》解釋自己化身「千語BB」教釣金龜的原因。

東張西望丨「新何太」稱被前夫家暴

「新何太」稱聲，對前夫付出過真心，可是二人相處差20多年並且性格不合，更指對方對她家暴，由此「新何太」患抑鬱症，：「我前夫，根本同佢溝通唔到，只有佢成日鬧你咒你，咒到你唔出聲，佢又咒你，佢要咒到你出聲為止，你一出聲佢又打你。好慘，當時真係生不如死，我差啲想結束自己嘅生命。」

她表示曾睇心理醫生，受訪時突然激動起來，聲淚俱下稱：「嗰陣時畀佢係咁糟質，搞到我承受唔到，我有抑鬱！」在旁的何伯即安慰說：「唔好咁樣！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「新何太」由此感慨地稱：「有情飲水飽？我而家唔係好信有情飲水飽呢回事囉，因為我經歷過。」何伯接口說：「有情緊係飲水飽啦，睇吓嗰啲咩水嚟咋嘛！（咩水呀？）緊係靚嗰啲水啦，礦泉水，買隻靚嗰隻啦！唔通飲生水喉水咩？」

何伯更表明，相信「新何太」不是為他的錢，說：「佢唔會釣金龜囉！如果佢釣金龜，而家我冇晒錢，佢仲唔走？仲唔離開我呀？」至於「新何太」接著表示：「係呀，日日咁畀人折磨仲同佢喺度捱。」

最新影片推介：陳浩民專訪

東張西望丨否認曾做「骨妹」

另外，早前有網民指「新何太」曾在東莞做「骨妹」，更與不少客人有「不道德交易」，並上載一張聲稱是「新何太」年青時化名「小燕」做「骨妹」的照片。

「新何太」看住「小燕」的相片否認此事，稱：「點會咁靚呀，緊係唔係啦，我冇咁靚呀！」何伯也指「小燕」絕對不可能是「新何太」，稱：「佢個嘴邊有咁大，呢個嘴大啲，佢個嘴好細。」

另外，對於被指曾在卡拉OK做「媽咪」，「新何太」也表示並非事實，稱自己只曾在中、西餐廳工作。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

東張西望丨「新何太」享受人氣升

同時，「新何太」承認自從表受《東張西望》訪問後人氣急升，出街會被街坊「集郵」，更有有婚顧公司邀合作、內地食品公司邀做直播帶貨。

「新何太」透露都一一接受，更想好名叫「何太靚湯」。何伯更稱「夫妻檔」拍住上，但新何太卻說：「唔一定請你呀，人哋叫我哋拍檔，收禮物就可以一齊拍檔，但人哋係請我，你可以旁邊睇住我。」

節目播出後，大多網民表示不支持「新何太」，同時覺得《東張西望》今集偏袒「新何太」有為對方洗白之嫌，表示反感。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5