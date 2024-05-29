醫療發展｜機械臂輔助微創手術　切除腎臟癌症腫瘤

【腎癌／癌症／腫瘤／手術／機械臂】隨著醫學科技進步，機械臂微創手術早已應用於不同範疇的癌症治療，當中包括腎癌。早期腎癌治療主要是手術切除腎腫瘤，同時保留腎臟（部份腎臟切除術）。但如果腫瘤完全內生或體積較大，手術複雜性增加，昔日醫生會選擇傳統開放式手術或全腎切除。而機械臂手術就能突破此限制，它能深入較狹窄的空間，進行精確的切割，有助保留腎臟組織之餘，更可減少失血情況，加速康復進度。

保留組織 失血少 康復快

泌尿外科專科醫生林耀宗分享一個案 「陳伯（化名）早年因腎石而需要切除一邊腎臟，數年後發現另一邊腎臟有一7厘米腫瘤。如果手術將全腎切除，術後必須進行血液透析治療，對於年紀較大的他而言，的確難以負荷。主診醫生判斷病情後，認為陳伯可接受機械臂輔助微創手術，將腫瘤切除之餘，能夠保留僅存的腎臟，減低術後的影響。」

傳統手術 創傷性較大

香港癌症資料統計中心數據顯示，2021年本地腎癌新症共有921宗。很多腎癌患者與陳伯一樣，要到較後期才發現腫瘤存在。林耀宗解釋，腎臟位置處於腹膜後方，被脂肪包圍著，腎癌發病初期多數沒有感覺。如病者感到腰痛、腹脹或有血尿，腎腫瘤很可能已增大到影響周遭器官及輸尿系統。

假如腎癌處於較早階段，治療尚未算複雜，例如早期（腫瘤小於4厘米，屬於T1a期）是可以透過手術達至根治效果，目標是將腫瘤切除並且保留健康腎組織；但對於像陳伯般腫瘤較大或位置隱蔽的個案，又該如何處理呢？

機械臂輔助 增靈活性

林耀宗指出，傳統上類似個案需要進行開放式手術，惟創傷性較大，術後康復進度也較慢；直至機械臂輔助微創手術面世，情況得到大大改善。

機械臂輔助微創手術可以局部切除不同類型的腎癌腫瘤，機械臂的靈活性能夠深入狹窄的位置，加上現時的3D高清畫面及虛擬影像技術能夠提供精準資訊，例如腫瘤、供應血管的位置，有助術前規劃以保留完整組織，這些都是以往難以做到。術後，由於傷口較細，患者失血較少，復康速度相對較快，住院日數也因而大減。

而陳伯在接受過機械臂輔助微創手術後，腎小球過濾率（Glomerular Filtration Rate）雖有下趺，但未至於要接受洗腎的水平，令他的生活質素不致受影響。

林耀宗認為，要避免腎癌無聲無色出現，最好定期接受影像檢查，尤其是本身肥胖、患有高血壓及有相關家族病史人士，自三、四十歲開始便應定期接受腎臟超聲波或電腦掃描檢查。一旦確診腎腫瘤，亦可分析腫瘤大小、位置與血管及輸尿系統的距離，藉此制定相應的治療方案。林醫生亦提醒，治療腎癌有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 泌尿外科專科醫生 林耀宗

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