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遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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燒肉店前員工爆4大内幕，1個營業時段用隔夜肉。

【燒肉／放題／餐廳／隔夜肉／日本】日本是深受港人歡迎的旅遊聖地，不少人赴日旅遊都會光顧燒肉餐廳。然而，近日日本有一位連鎖燒肉店前員工爆料，燒肉餐廳隱藏4大陷阱，消費者在光顧燒肉店前不妨可以參考一下。

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據《日刊SPA！》報道，村田武（化名）是一間知名連鎖燒肉放題店的前員工，對於餐廳的菜單、食材及員工銷售技巧等幕後細節非常熟悉，並經常分享只有業内人士才知道的「業界秘密」。

1.「售罄」品項真的售罄？

村田武指，雖然是可以「食到飽」的放題燒肉店，但如果店内顧客數量超出預期，部分商品可能會缺貨。店家因為擔心食材不足，即使還有存貨，也會標示「售罄」。

而這種「假售罄」的情況，多數會出現在既可以單點又能選擇「放題」的餐廳。他建議，如果發現某些品項很快就宣稱售罄，可以直接詢問店員，他們可能會提供其他選擇或是一些折扣優惠。

2.「人氣菜式排行榜」不可信

許多燒肉店菜單上都會列出「10大最受歡迎」的菜色，不過，這些排名可能是根據餐廳想要銷售的菜單進行排名，而不是菜品實際的受歡迎程度。村田武表示，排列前三名的確是最受歡迎的菜色，但排名第六以下的多數與實際熱門程度無關，甚至可能是成本較低廉的菜品。

3.注意放題用餐時間

放題餐廳一般會有用餐時間限制，但每家餐廳的規定可能不同。村田武指，他通常會在最後點餐時間前與顧客聊天，這樣顧客一邊聊天一邊吃東西，很快就到了用餐時間。而對於單點的顧客，他則不會提醒客人用餐時間限制，以免對方因擔心時間不夠、餐點吃不完而感到有壓力。

4.呢個營業時段用隔夜肉

村田武還分享，如果民眾想吃到新鮮的肉品，應盡量避免在剛開業的時間前往用餐，因為冷凍的肉品都是解凍隔天才會供應，如果剛開店就去的話，吃到的肉很可能是前一天的解凍肉。他建議，最佳的用餐時間是下午之後，不過有時會根據餐廳的大小和位置而有所不同，這個小秘訣僅供參考。

同場加映：解凍冷藏肉4大貼士

食物安全中心曾提醒，購買預先包裝的冷藏肉類時，應檢查食用期限。如購買散裝的冷藏肉類，則應確定是否冰硬及表面乾燥。冷藏肉類購買後如非立即使用，應盡快將之放進雪櫃冰格，並按照生產商的指示存放產品，於過期前食用。至於解凍冷藏肉亦需多加注意以下重點：

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