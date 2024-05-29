靚媽精明眼｜惠康及Market Place加盟foodpanda　推買一送一優惠+45分鐘送貨上門

▲ 大型連鎖超市惠康及Market Place今日（28日）宣布加盟foodpanda。

【靚媽精明眼/惠康優惠/Market Place】大型連鎖超市惠康及Market Place宣布加盟foodpanda網上超市，供應新鮮食品、零食、雜貨等貨品，顧客下單後最快45分鐘送到，現在推出限時3日買一送一優惠，精選貨品買兩件即可享半價，同時買滿指定金額亦可獲85折。

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惠康及Market Place宣布在foodpanda提供多達5,000款新鮮食品、零食汽水雪糕、紅白汽酒、糧油雜貨等商品，落單後最快45分鐘送到上門。現時兩間超市都推出優惠，凡於5月30日或之前到foodpanda購買惠康或Market Place精選貨品可享低至半價優惠，即日起至6月20日買滿$380更享額外85折，最多可享$80優惠。

foodpanda精選買一送一優惠

產品 優惠價 禾富巴斯黃牌系列赤霞珠紅酒 750m $112.5/2支（平均$56.3支） 中國移動香港80Gb本地數據卡1pk $60/2張（平均$30張） 日清咚兵衛腐皮烏冬 $21/2件（平均$10.5件） 威斯比蕃茄醬風味薯片100gm $34/2件（平均$17件） 茱蒂絲雷蒙德芝士夾心餅180gm $31/2件（平均$15.5件） 護舒寶超柔安睡褲均碼4pc $57/2包（平均$28.5包） 高潔絲極緻綿柔極柔安心熟睡褲中-大4pc $44.5/2包（平均$22.3包）

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foodpanda品牌大使到門市派禮物

為慶祝是次合作，foodpanda品牌大使Pau-Pau將於6月第一及第二個星期六，到惠康及Market Place門市與顧客見面，並且派發禮物，詳情可留意Facebook專頁消息。

▲ foodpanda品牌大使Pau-Pau將於6月第一及第二個星期六，到惠康及Market Place門市與顧客見面及派禮物。（有關機構提供）

日期：2024年6月1-2及8-9日

地點：銅鑼灣記利佐治街惠康店

奧海城2期Market Place店

大圍圍方Market Place店

德福廣場Market Place店

惠康早前亦推出了升級版惠康網店App及網頁，顧客購物滿$500即可享免費送貨服務；購物滿$150亦可免費網購店取，可任選到超過200間門市自取貨品。

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