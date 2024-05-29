星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬

▲ 王菲吻賀李嫣18歲生日，充滿母愛。

【王菲/李嫣/星二代/李亞鵬/貴族名校】天后媽媽王菲與前夫李亞鵬育有一女李嫣，李嫣出生時患先天性唇顎裂（俗稱兔唇），3個月大就飛往美國做手術，從小到大共接受過3次手術，王菲與前夫李亞鵬更成立嫣然天使基金，協助同樣有兔唇的孩子，日前李嫣18歲生日，兔唇已完全沒有痕跡，似足媽咪阿菲愈大愈靚。而阿菲更不惜工本年花逾百萬供讀瑞士貴族名校，該校屬全球最貴私立寄宿學校之一，提供教育予11歲至18歲的學生，如無意外，李嫣應該在今年畢業。

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愈大愈似媽媽王菲

甚少公開母女合照的王菲罕有於社交平台晒出母女黑白慶生照，王菲溫柔地從後環抱囡囡留露出幸福笑容，另一張她更肉緊親吻囡囡的額頭，畫面溫馨十分有愛。而李嫣也愈來愈似媽咪，李嫣也遺傳的媽媽的自信，經常在社交網站分享生活近況，當中有不少cosplay水手服的照片，充滿青春活力。

王菲的前夫李亞鵬早前與模特兒海哈金喜再婚並生下一女，阿菲為了女兒的教育不惜工本，將李嫣送到瑞士貴族名校博所萊伊學院（Collège Alpin Beau Soleil）讀書，該校來頭不少，創校於1910年，是瑞士最古老的私立寄宿學校之一。

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王菲年花逾百萬供讀瑞士貴族名校

根據學校網頁最新資料顯示，2023-2024年單單是學費連寄宿費每年已高達12.6萬瑞士法郎（近108萬港元），但入讀的學生可謂非常幸福，因學校位於阿爾卑斯山，擁有豪華校舍、寬敞宿舍及新穎設施一應俱全，包括多個室內外運動場、健身室、泳池、攀石場、圖書館、Band房及望著阿爾卑斯山美景的特大平台等。

而學校的社交網有不少學生參與課外活動的照片，當中有滑雪、跳降傘、踩單車、划艇、音樂等，當中有不少學生是亞洲面孔，所以學校在農曆年時設有醒獅表演，讓海內外的學生認識中國文化。

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