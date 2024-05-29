「小李若彤」黃日瑩武打訓練受傷　臉上縫7針破相

▲ 黃日瑩被封「小李若彤」。

現年29歲参內地女星黃日瑩因為樣貌與李若彤相似而受注此，更被封「小李若彤」。她近年發展不俗，逐步上位，近日加入成毅、古力娜扎主演的《赴山海》。

可是，有網民爆料指在本月27日，她在接受訓練武打戲時不慎破相，在臉上縫7針，黃日瑩並推掉另外一部戲《山河枕》的拍攝。

對此，黃日瑩工作室回應證實此事，指日瑩確實在訓練時意外受傷，經過專業治療後，目前情況穩定，正在休養恢復中‧

而黃日瑩本人也發語音訊息給粉絲報平安，對於受傷耽誤劇組感到抱歉，稱：「我現在已經在慢慢好轉當中了，大家不要過於擔心。」

一眾粉絲對偶像破相感很憂心，紛紛留言：「演員臉上縫了7針得多大心理壓力」、「現在的劇組安全工作做得真的不行」。

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