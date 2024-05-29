愛犬受傷｜「牛雜妹」李亦喬愛犬受襲重傷　同日證實流產面對雙重打擊

▲ 「牛雜妹」李亦喬面對雙重打擊。

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）近日在網上透露愛犬Whiskey遇襲重傷，一隻伯恩山狗突然衝出來咬其Whiskey，大腸小腸等多處被咬傷，大量出血，情況相當嚴重。

現在Whiskey雖然已經出院回家休養，惟Monnie透露仍要時刻照顧愛犬，更表示該名伯恩山狗主拒絕承擔治療費用，狠批對方行為不負責任。

愛犬受傷｜「牛雜妹」李亦喬透露愛犬傷勢情況 指責狗主拒絕承擔責任：將會採取法律行動

面對愛犬受傷+流產

日前Monnie再在社交網發長文講述最新情況，「這本是我的私隱，不應被人無故公開，對此我保留追究的權利。無奈事件被公開，對我來說是二次傷害。」

她說：「Whiskey被咬的當晚，本身已被證實懷孕約9週的我在醫院等待。Whiskey手術期間，發現下身流出大量分泌物，腹部感到有劇烈疼痛，於是立即發送照片給醫生，醫生安排翌日早上作出檢查。由於我的情緒激動全身抖震，我的另一半不想我動胎氣擔心我的安全，於是向對方提出不要主動聯絡我，由他進行洽談工作。」

在第二天的早上，醫生檢查後證實Monnie的胎兒已經沒有心跳，面對雙重打擊，仍要勇敢面對事件：「當天對方約了我們洽談賠償事宜，過程中，對方曾表示家中有喪事發生，那一刻的我亦哭着表示我的孩兒也剛剛沒有了。任何事情的發生亦不代表可以逃避責任。」

▲ 李亦喬面對愛犬受傷加流產打擊。

澄清冇恐嚇對方

她澄清絕冇恐嚇對方：「由始至終，我們都沒有恐嚇過對方，支票也是對方主動寫好洽談時交給我們，整個洽談內容我們亦有錄音，對方亦知道，將來有需要我亦不介意公開。我們與對方WhatsApp 對話內容我亦不介意公開，有需要全部公開也可以，因為我們光明磊落。」

未婚夫成支柱

Monnie再指在過去一個星期，沒有一天不在傷感中度過，幸好未婚夫一直的陪伴支持，亦感恩whiskey為了我奇蹟地活了下去，「我自問是一個愛狗之人，學習寵物美容亦是希望將來可以開店，有機會的話幫助更加多有需要的流浪動物，所以我亦從來不希望有狗隻在事件中被人道毁滅。」Monnie補充指整件事情已決定交給律師處理。除了對事實的陳述之外，再沒有任何其他的回應。

▲ 幸好未婚夫一直陪伴對方。

承認其黑色唐狗曾咬傷鄰居

另外，她還回應網上的各種指控，承認其黑色唐狗Captain去年的確曾咬傷鄰居工人姐姐事發當晚，當時兩隻大狗發生衝突後工人姐姐表示被咬傷，Monnie當時承擔責任，並主動接載對方到醫院檢查傷勢，最終該名工人姐姐表示知道狗仔不是有心不予追究，牛雜妹則送上了一些包紮用品和膏藥，並附上$1000表明這並非賠償，只是一點小心意，但被對方婉拒。

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伯恩山犬曾嘗試攻擊Whiskey

至於Whiskey被咬事件，Monnie稱自己的工人姐姐早就指這隻伯恩山犬以往曾嘗試攻擊Whiskey。

事發當晚，Monnie的工人姐姐拖繩帶着兩隻狗散步準備回家，離回到家門只有大約十多步的路程，當時閉路電視清楚影到伯恩山犬在沒有上繩的情況下衝開大堂玻璃門，並繞過牛雜妹的唐狗和工人姐姐，用力咬Whiskey，並左右搖頭以致Whiskey內臟多處撕裂。

她指對方表示其的唐狗亦有咬向他的狗，惟他亦表明沒有傷口，因此無從證實。

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