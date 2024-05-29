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東張西望何伯｜何伯受訪時揸實太太手臂勁冧豬　稱「一晚五次」：佢冇講大話

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 東張西望 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 癌症殺手 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

何伯與「新何太」再度現身《東張西望》。

TVB節目《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，在「風雨」之下，二人於昨晚（28日）再度現身《東張》，何伯、新何太在受訪期間依舊恩愛，何伯不時揸實何太的手臂，對太太相當著迷！

東張西望何伯丨「新何太」稱被前夫家暴致抑鬱　否認曾做「骨妹」直言不信有情飲水飽

東張西望丨新何太向觀眾道歉

新何太早前與何伯一同開直播，而且更應網民要求與何伯錫錫放閃，更回應網民所問的閨房事。

新何太指因網民多次留言詢問才會衝口而出，她說：「我知道夫妻生活啲事，係唔應該喺公眾地方講出嚟，所以如果廣大觀眾，聽到有啲唔舒服嘅情況下，我都可以道歉嘅。」

新何太：「如果廣大觀眾，聽到有啲唔舒服嘅情況下，我都可以道歉嘅。」（節目截圖）

東張西望​​​​​​​丨何伯親認「一晚五次」

愛妻的何伯當然有發聲為太太護航，「佢講句嘢（一晚五次），我老婆衝口而出啫！根本實際上……真係實際，佢冇講大話，真㗎！」

何伯又指二人在直播中錫錫是不尷尬的事，他說：「兩公婆邊有尷尬，咁即係證明係真愛。做唔到即係唔係真愛啦！」

二人強調在直播錫錫是應粉絲、網民要求，新何太指如網民日後再有要求就當看不見、不回應。

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