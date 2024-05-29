鼻鼾問題丨1種睡姿容易有鼻鼾?　醫生拆解鼻鼾原因3招輕鬆KO

【鼻鼾／睡眠窒息症／扁桃腺／內分泌】睡覺時打鼻鼾是不少都市人會遇到的問題，有家庭科醫生早前便分享了生活上3招解決「打鼻鼾」的方法，包括減肥、側睡及睡前避免飲酒等；又提醒若長期有「打鼻鼾」問題，隨時可能是3大疾病警號。

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初日診所家庭醫學科暨減重專科醫生魏士航，早前在YouTube頻道分享打鼻鼾的3大主因，常見包括是由肥胖引致的呼吸道有脂肪堆積，令呼吸道收窄，空氣難以通過；仰睡時舌頭往後，致呼吸道受壓迫；因飲酒致呼吸道肌肉降低。因此，一旦想改善打鼻鼾情況，建議從以上3大源頭入手，患者可嘗試減肥、側睡及睡前避免飲酒等。

魏士航醫生還提醒，若長期有打鼻鼾遲問題，而且遲遲未改善，便需得特別注意，因隨時可能是3大疾病警號，包括睡眠窒息症、鼻及扁桃腺疾病，以及內分泌問題，應及早就醫接受檢查與治療。

睡眠窒息症

本港呼吸系統科專科李明生醫生曾受訪指出，睡眠窒息症與普通鼻鼾的最大分別，在於睡眠窒息症會有嚴重鼻鼾，且鼻鼾聲突然終止，呼吸間歇停頓，與此同時伴隨以下徵狀：

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