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輪候公屋｜排7年公屋獲派屯門蝴蝶邨單位　港女狂數4大原因不滿結果

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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近日有一名港女輪候公屋7年後，終於收到房屋處的派樓信，但事主卻在小紅書發文指她崩潰了。

【公屋/公屋編配/屯門/蝴蝶邨/申請公屋】有不少香港人認為「得公屋得天下」，只要條件許可不少人都會選擇輪候公屋，但根據房屋署最新調查指，平均輪候公屋的時間達5.7年。最近有一名輪候公屋長達7年的港女獲派屯門公屋，卻發文指「崩潰了」，她列出4大原因，大感不滿！

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該名港女於小紅書上分享輪候公屋的經歷，她自2017年起開始排公屋，她等了7年終收到房屋署的配房通知信，得知獲派位於屯門的蝴蝶邨蝶意樓單位，月租為1,209元，租約由本年3月25日起生效。

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輪候公屋︱港女列不滿4大原因

不過，港女對於獲派的單位大感不滿，並列出4大原因嫌又小又矮又舊又遠，「等了差不多7年，終於派上樓，結果派了不如預期的。又小又矮又舊又遠。」即使要前往港鐵屯馬線的車站，也要先乘搭輕鐵7至8個站，更指自己正在崩潰中。

輪候公屋︱網民：冇錢還嫌三嫌四

但亦有網民安慰她指「這裡出市區的巴士交通網絡挺方便。」又稱「屋邨有自己的領展商場，對面也有海趣坊商場，購物方便食店也多，設施配套比新建的公屋齊全。」也有網民建議真是介意住舊樓可以拒絕，等待二派，也有網民指港女「冇錢還嫌三嫌四」。

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