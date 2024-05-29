日本諧星酒井末子胰臟癌逝世　風靡80年代曾為無數觀眾帶來歡樂

▲ 酒井末子（左）與里谷正子。

日本吉本興業在昨日（5月28）日宣布，資深女諧星雙人組「今いくよ・くるよ（現在來了喔・過去喔）」的成員之一酒井末子於本月27日因胰臟癌在大阪市內的醫院逝世，終年72歲。

酒井末子生前與里谷正子搭檔雙人組「今いくよ・くるよ」（現在去了喔・來了喔），是女性漫才表演的殿堂級人物，而「現在去了喔」里谷正子2015年胃癌離世，「來了喔」酒井末子如今也走離去。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

酒井末子與里谷正子是高中同學，同屬軟式棒球社的成員，後來雙雙拜師女子漫才師金喜多代，並組成「今いくよ・くるよ」，在80年代風靡無數觀眾，在2023年更獲選「上方演藝殿堂」表揚。

里谷正子因罹患胃癌，2015年5月28日病逝大阪醫院，終年67歲。酒井末子與里谷正子私下感情也非常好，最後因胰臟癌於5月27日離世，所屬公司吉本興業在里谷正子辭世這一天發表訃聞，粉絲難過也驚嘆巧合，直呼「兩人一起在天國開心的表演漫才了」、「感受到羈絆」、「一路好走」。

最新影片推介：陳浩民專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5