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靚媽精明眼｜敏華冰廳兩餸飯低至呢個價平過內地　眼利網民揭：喺到加返咪一樣

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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敏華冰廳推兩餸飯低至呢個價平過內地，有眼利網民揭「喺到加返咪一樣」。

【靚媽精明眼/北上消費/敏華冰廳/敏華兩餸飯優惠】港人北上消費成熱潮，令到本港餐廳生意慘淡，為了吸納顧客，不少餐廳推出優惠。近日有網民發現，以往較貴價的敏華冰廳推出兩餸飯優惠，提供6款餸菜任選，價格只需$28起，經濟實惠的兩餸飯引來不少網民熱議，有人更驚嘆「未見過咁平！」

敏華冰廳推$28兩餸飯優惠

近日有網民於小紅書以「敏華也開始做兩餸飯了」為題發文，發現價格一向比普通茶餐廳昂貴的敏華冰廳推出了晚市兩餸飯優惠，由晚上5:30開始供應。從菜單上可見，餐廳提供6款餸菜，包括有梅菜肉餅、豉汁排骨鳳爪、菜脯肉鬆蒸水蛋、肉鬆四季豆、蟲草花娃娃菜和魚香茄子，餸菜款式每晚都會有所改變。

有網民發現敏華冰廳推出兩餸飯優惠。（小紅書＠又發現了啥）

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另外，價錢方面，任選2款配一碗白飯只需$28，任選3款配白飯則只需$33，不過加配飲料的價格相對較昂貴，加配熱奶茶或咖啡需要加$10，凍飲或鮮奶則需加$13，而特飲需要加$16，外賣盒及膠袋每個也需要收取$1。

眼利網民發現1地方依舊昂貴：變相咪一樣價

帖文一出，引大批網民熱議，大部分網民都對價格感到震驚，更表示價格比內地的餐廳便宜不少，但也有人表示餐廳提供的餸菜來來去去也只有幾款，沒有新意，倒不如去其他茶餐廳，更有眼利網民發現加飲料價錢依舊昂貴，「變相咪一樣價，喺啲飲品嗰度加返」。

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