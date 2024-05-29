相愛很難丨JW宣傳演唱會與粉絲開心合照　走出分手傷痛笑容滿面

▲ JW似乎已經走出傷痛。

歌手JW（王灝兒）近日宣布與破產男友葉韋彤（Tarzan）分手，6年情正式劃上句號。當年男友破產曾揚言與對方「講心唔講金」，最終被網友揶揄「只能共富貴，不能共患難」。

其後，JW在網上分享一段美國真人騷家族Kardashian成員Kendall Jenner受訪影片，暗指外界對她「一知半解」，疑似反擊「拜金論」。

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心情大好 走出傷痛

寄情工作的JW，近日不但為國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）任客席演員，早前更到廣州宣傳演唱會，歌迷亦在網上分享多段片段。

片中可見，雖然當日下着大雨，依然無減粉絲的熱情，準備了Banner迎接JW出現。一班粉絲如此有心，難怪亦令JW很開心，見其笑容滿面，心情大好，甫下車便與現場粉絲打招呼打成一片，又大讚Banner製作精美：「好靚喎呢個，演唱會攞過去呀。多謝，多謝你哋嚟呀，Hello hello，好多新面孔呀，你哋好呀！」

之後，她又與粉絲談天說地，又齊齊拍大合照留念，似乎已經走出分手傷痛，真的正式Move on！

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