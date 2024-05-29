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子宮肌瘤｜28歲女創業食無定時常僅睡3小時　驚揭子宮長8cm肌瘤極後悔【附子宮肌瘤4大症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 9 小時前

最後更新： 6 小時前

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內地一名28歲女生因為創業而展而廢寢忘餐，作息不定，結果發現子宮長出8cm肌瘤。

【子宮肌瘤/工作狂/食無定時/失眠/操勞/創業/事業女性】為了事業放棄健康，值得嗎？內地一名28歲女工作狂，年紀輕輕創業成功，但忽略自己身體，偶然檢查才發現子宮裡長有8厘米子宮肌瘤。她後悔自己為了拼命創業而透支身體，她一直以為自己是「天選的創業人」，後來才明白到物極必反的道理。

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操勞過度揭長8cm子宮肌瘤

該名28歲女生化名雨陽，在社交平台「小紅書」發文，分享自己創業過度操勞至患病的故事。雨陽去年開始在深圳創業，短短兩個月就由小品牌到開店，創業過程一直非常順利。她一直努力工作拓展事業，幾乎是全神貫注沉迷工作，有時候為了構思業務發展而廢寢忘餐，作息不定。上月她請假陪媽媽到醫院做手術，期間隨意做了超聲波檢查，驚揭長了8厘米的子宮肌瘤。她晴天霹靂，身體一向健康的她很少生病，甚至覺得自己「是天選的創業人，精力旺盛，從來沒有想過自己會生病」，故一直埋頭工作。

我工作很忙，根本就不可能抽出一個下午的時間專門去看病，結果隨意一個檢查就發現子宮裡有8厘米的肌瘤。

後悔透支身體 

女事主當天就被立刻安排住院做手術切除，幸好過程順利，出院後慢慢康復。她反思自己患病最大的原因是「仗著自己年輕，仗著自己身體好」，平時經常捱夜「不停透支自己身體」，經常因為要看貨板而沒有時間吃飯，甚至一直認為自己「能夠全身心投入工作是一件很值得驕傲的事情」。她憶起創業前經常崇尚名牌，到創業後順從極簡主義，以為自己變得沒有那麼追隨名牌是一種進步，但思想上她追求工作上的成功和滿足感，比起對物質的慾望更加像「無底深潭」。

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經過這一役，她明白到「思慮過度是非常容易生病的」，以自身經歷勸喻女士們要定期做全面的身體檢查，不要等到身體響起警號才去關注自己的身心問題。

子宮肌瘤4大症狀

婦產科專科醫生黃潔華曾受訪表示，子宮肌瘤，又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，常見於骨盆腔中，一般受受雌激素刺激而生長，較常見於中年婦女；肌瘤可以個別生長或以「幾粒連著」的方式生長，其大小範圍可由直徑1毫米到超過20厘米大小不等；由於生長速度緩慢，因此多數病人無明顯症狀，直到肌瘤變到極大時，才可能對人體造成不適感。

黃醫生續指，患上子宮肌瘤，病人除了會出現經痛、性交疼痛外，假如肌瘤過分壓迫膀胱，亦可能令患者出現尿頻或急性小便困難；當肌瘤擠壓腸道，則可能引發便秘問題；更嚴重者，子宮肌瘤出現扭轉或因血液供應不足而損壞，或會出現嚴重痛楚。醫生續指，假如子宮肌瘤屬「黏膜下肌瘤」，恐會影響令受孕困難或增加流產風險，而肌瘤過大亦有可能誘發早產或胎位異常，甚至影響子宮收縮、增加產後大出血風險。部分婦女疾病雖未必危及性命，但卻可能會影響身體機能，甚至對健康及生活帶來影響，如可及早發現，只需要進行簡單治療即可解決問題。

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子宮內膜癌4大症狀

台灣外科專科醫生白映俞曾經指出，子宮主要有兩種常見癌症，一種是子宮惡性肉瘤，從肌肉層長出來；另一種比較常見的子宮內膜癌，於子宮內層組織長出來的癌症。子宮內膜癌多發生於已經停經的婦女，較少出現在45歲以下的女性身上。子宮內膜癌有4大症狀：

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子宮內膜癌8大高危人士

白醫生提醒，如果屬子宮內膜癌的高危人士，同時發現有異常的陰道出血，就必需盡快求醫，尤其是停經後陰道出血的婦女。醫生一般會先安排骨盆超聲波或經陰道超聲波檢查，若懷疑有子宮內膜癌，就會進行切片取下子宮內膜部分組織，或做子宮鏡進一步檢查子宮內膜。8大高危人士容易患上子宮內膜癌：

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