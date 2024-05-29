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東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 8 小時前

最後更新： 5 小時前

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麥美恩對何伯夫婦上《東張西望》發表意見。

TVB節目《東張西望》報道何伯與「新何太」成全港熱話，在「風雨」之下，二人於昨晚（5月28日）再度現身《東張》，何伯親認自己「一晚五次」、新何太又解釋其抖音帳號「千語BB生活錄語」命名原因。

東張西望何伯｜何伯受訪時揸實太太手臂勁冧豬　稱「一晚五次」：佢冇講大話

東張西望丨不滿何伯新何太又上《東張》？

在昨晚（5月29日）《東張》播出後，TVB藝人兼曾奪「最佳女主持」的麥美恩（Mayanne）就在Threads有所發表，她寫道：

佢兩公婆

仲搵東張

唔係啊化

網民留言道：「定東張揾佢哋？」、「好悶，我寧願睇蛇蟲鼠蟻馬騮」、「係時候趕走佢哋啦，好煩呀」、「係咪播出街有錢收？」。

在今日（5月29日）中午12時多，Mayanne再度更新Threads，未知她是否被公司「照肺」抑或其他原因，她就有新發表：「我都係講返無聊嘢算」。不過，她未有把昨晚發表的12字帖文刪去。

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東張西望丨Mayanne與新何太有共同偶像

新何太在《東張》中自揭為林峯粉絲，大讚對方歌藝好、拍戲好，故也很喜歡林峯的前度女友「千語BB」吳千語，故就以「千語BB生活錄語」為其抖音帳號的名稱。

而剛巧Mayanne同樣喜歡林峯，她親自邀請林峯任《Mayanne小喇叭》的嘉賓，Mayanne與林峯因拍攝《使徒行者3》而認識，劇中的朱倩和爆Seed上演了一段令人印象深刻的師徒之情。

從小迷林峯的她在節目中也說：「怎想到長大後能跟林峯合作呢？」

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