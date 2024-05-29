兒童藝術 | 「享樂行」與昂坪360合辦比賽 致力助兒童藝術發展

▲ 「享樂行慈善基金會」及「保良局」合辦「童悠共享」幼兒繪畫比賽於上星期由一衆星級評審團進行嚴格評審。

「享樂行慈善基金會」及「保良局」合辦「童悠共享」幼兒繪畫比賽於上星期由一衆星級評審團進行嚴格評審，當中包括：保良局副主席譚毓楨女士、昂坪360董事總經理董沛銓、享樂行慈善基金會創會主席利曼莎女士、享樂行慈善基金會創辦人黎諾懿先生、葛民輝先生、畫家Alan Cheung老師、Paullung先生。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

培養兒童對藝術的興趣

是次比賽合共520份決賽作品，評審們選出每間學校兩名優勝作品進入「快樂共享工作坊」，讓小朋友在今年暑假參與一系列提升繪畫技巧的活動，啟發小朋友繪畫天份和培養他們對藝術興趣。

最新影片推介：

工作坊邀請繪畫大師帶領小朋友到校外寫生，包括到訪一直支持慈善活動的昂坪360。老師們將帶領100位小朋友坐纜車到昂坪欣賞山上風景、天壇大佛等著名地標之餘，亦會學習校外寫生。

致力支持慈善活動的昂坪360將會在中秋佳節及聖誕節中繼續支持「享樂行」的工作，發揮小朋友的小宇宙，因為小朋友無限創意值得被世界看見。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5