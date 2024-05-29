家族榮耀之繼承者丨王敏奕羅子溢再演激情戲　梁諾妍晚裝騷結實靚背脊

▲ 《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在昨晚（5月28日）播出的第12集，焦點劇情落在智斌（羅子溢飾）、馬曉靈Linda（王敏奕飾）及大馬拿督千金Gigi（梁諾妍飾）的三角關係上。

為順利完成賭場簽約，智斌利用Gigi身份接近拿督拉關係，更不惜出動「打拳苦肉計」，結果成功冧掂Gigi。

不過智斌真正鍾情的，其實是貼身秘書Linda，為接近Linda，更多番假公濟私約Linda食飯兼齊齊飛去馬來西亞處理賭場簽約事宜。

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家族榮耀之繼承者丨王敏奕仙氣十足

智斌以為可與Linda在馬來西亞共度浪漫一夜時，Gigi卻突然殺出，並因Linda打翻醋罈。

正當Linda準備黯然「退出」時候，智斌即上演「霸道總裁」式強吻及壁咚攻陷Linda芳心，加上霸氣愛的宣言：「由呢刻開始，你唔單止係我秘書，仲係我嘅女人，我唔想再見到你同其他男人喺埋一齊」，看得不少網民面紅耳赤。

之前，王敏奕在《婚後事》中憑「最靚小三」一角贏盡熱話，而在《繼承者》中，敏奕繼續大拋「盛世顏值」，飾演睿智又懂事的秘書Linda；為配合角色，敏奕多以斯文OL Look上陣，每套均是仙氣十足；配以Linda不時流露言聽計從及冧笑等「心動系」表情，自然成為劇集一大亮點。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨梁諾妍大露背晚裝

另外，首次參演大型劇集的梁諾妍（Inez）原來接拍《繼承者》初期剛好懷了第二胎5至6個星期，但為免影響劇組，Inez一直對有BB一事守口如瓶，相當專業。

向來有深厚運動底的Inez，受訪時透露在馬來西亞拍攝期間沒有太大妊娠反應，不過身處香港的老公洪永城則當然會較為緊張：「佢有叫我小心啲，就算keep住跑步都要慢啲，如果有大動作場口，佢又會叫我小心啲。」

昨晚，Inez其中一幕身穿大露背貼身晚裝，將其美好身段展露無遺之餘，超強結實美背更令整個造型錦上添花。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨羅子溢洪永城對打

另外，昨晚子溢的打拳場口亦相當吸睛，出名是大隻仔的子溢，穿上拳手裝束後，一雙麒麟臂以及朱古力腹肌煞是搶眼，而子溢無論出拳或是踢腿動作均盡顯敏捷身手及爆炸力。

翻查資料，原來是次並非子溢首次上演打拳場口，子溢早於2010年、已在劇集《搜下留情》中飾演拳手。

▲ 《家族榮耀之繼承者》

之後，在《陀槍師姐2021》中亦有上演過打拳場口，當時子溢的出拳亦是夠快又夠狠。

搞笑的是，在《陀槍師姐》中，子溢的打拳對方是洪永城，而來到《繼承者》，子溢則是為了討好洪永城太太Inez演的角色才上場打拳，與洪永城感覺相當有緣。