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星二代升學｜郭晉安陪16歲大仔赴英開學　讀英國音樂學院年花學費幾多？【附5大學院資訊】

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 3 小時前

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郭晉安計劃將於8月會陪同兒子到英國準備開學，5大熱門英國音樂學院名單及學費。

【郭晉安/歐倩怡/海外升學/英國升學/英國留學/英國音樂學院/學費】郭晉安與歐倩怡在5月初突然分別於社交平台社交宣布離婚，更表示二人早已在兩年前分居。外界關注一對子女的去向，其中發現16歲大仔郭令山早前獲英國某一間音樂學院面試，並成功獲取錄。忙於事業外又顧家的郭晉安，計劃將於8月陪同兒子到英國準備開學。TOPick整理出5大熱門列入2024年QS世界大學排名的首5名英國音樂學院名單及學費。

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郭晉安歐倩怡兒子｜郭令山英國升學

自郭晉安與歐倩怡兩人宣布結束18年婚姻後，暫未交代一對子女的撫養權。不經不覺間郭晉安兒子郭令山已16歲，「廿四孝爸爸」郭晉安早已向劇組請假，去年陪兒子赴英國某一音樂學院面試，最終更成功獲該校取錄。其後安仔往當地視察學校環境，今年暑假郭晉安將帶同郭令山前往英國開學。

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郭晉安歐倩怡｜栽培兒子成音樂家

現年16歲的大仔郭令山，曾就讀保良局蔡繼有學校，其後轉讀沙田一間重視基督教的國際學校。郭晉安致力栽培兒子成為音樂家，他曾對媒體稱難得兒子16歲已有人生方向，作為父親當然支持。兒子郭令山擅長法國號，並且對音樂有濃厚興趣，他見到兒子應該是遺傳了父母的藝術天分，於是便致力栽培他成音樂家。

事實上每年考入英國的音樂學院競爭激烈，收生亦不算多，郭令山成功獲取錄，可見他有音樂天份！郭晉安縱然不捨兒子離開自己，但也希望兒子可學會獨立，認為對其人生有幫助，故決定放手讓他一試。由於留英的學費生活費不菲，光是每年學費動郁20至30萬起，故郭晉安亦笑言需要努力工作賺錢，最近決定接拍TVB新劇。

英國皇家音樂學院（RCM）連續六年被評為全球最佳表現藝術學院。（iStock圖片）

QS世界大學排名首5位英國音樂學院

1. 皇家音樂學院（RCM）

英國皇家音樂學院（Royal College of Music，RCM）由愛德華七世國王於1882年創立。連續6年被評為全球最佳表現藝術學院。學院提供小提琴，鋼琴，作曲，吉他，豎琴，聲樂學等課程，培育了多位活躍於國際領域中的傑出音樂人。

英國皇家音樂學院的學費根據不同課程和學位類型而有所不同。全日制修讀音樂的海外學生，於2024/25年度全年學費為29,200英鎊（約290,000港元）。

2. 倫敦大學皇家音樂學院（RAM） 

倫敦大學皇家音樂學院（RAM，Royal Academy of Music） 為倫敦大學的加盟學院之一，由伯格斯勳爵（Burghersh）於 1822 年在倫敦創立，其後獲英王喬治四世授予皇家憲章。倫敦大學皇家音樂學院專業課程包括樂器演奏、作曲、歌劇、聲樂、音樂劇等，其畢業生為國際唱片公司熱門簽約對象之一。

於倫敦大學皇家音樂學院，2023/24年度全日制主修音樂的海外學生學費為27,300英鎊（約270,000港元），而2024/25年度學費為28,250英鎊（約280,000港元）。

3. 市政廳音樂及戲劇學院

市政廳音樂及戲劇學院（Guildhall School of Music & Drama） 於1880年成立，位於倫敦的巴比肯藝術中心（Barbican Centre）。學校長期與各地樂團合作，包括倫敦交響樂團、 BBC 交響樂團、皇家歌劇院等。並經常於著名劇院公開演出，包括：巴比肯藝術中心、布里德維爾劇院（Bridewell Theatre）、皇家法院（the Royal Court）等。

此外，市政廳音樂及戲劇學院亦是為18歲以下青少年提供音樂專業培訓的主要機構，其開設的預科有近2500名學生，讓青少年能夠提早為音樂夢鋪路。市政廳音樂及戲劇學院的音樂課程分為古典音樂、電子音樂和爵士音樂。每年海外學生全日制修讀音樂學士學位的學費，於2024/25年度Year 1學費為25,720英鎊（約256,000港元），Years 2至Years 4學費為24,530英鎊（約244,000港元）。

4.蘇格蘭皇家音樂學院

蘇格蘭皇家音樂學院（Royal Conservatoire of Scotland）位於蘇格蘭格拉斯哥，成立於 1845 年，是一所致力於音樂戲劇領域教學的高等院校。學校由音樂學院、舞蹈學院及青少年學院三所中心構成，提供音樂藝術、音樂教育、蘇格蘭音樂藝術、當代演奏藝術、音樂劇等課程。音樂系學生有機會與 RSNO 或蘇格蘭樂團一起在音樂會演出，以及與 BBC 蘇格蘭交響樂團的音樂家一起表演。

2024/25年度海外新生（Year 1）全年學費為27,968英鎊（約278,000港元），修讀音樂表演、伴奏、作曲等課程的海外生全年學費為27,467英鎊（約273,000港元）。Years 2至Years 4每年學費海外生學費為22,113英鎊（約220,000港元）。

5. 聖三一拉邦音樂及舞蹈學院

聖三一拉邦音樂與舞蹈學院（Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance）是英國第一所公立的音樂和舞蹈院校，成立於 2005 年，由聖三一音樂學院和拉邦中心合併而成，在英國音樂學院中排名第五。

學院開設的課程包括音樂和作曲、音樂和表演藝術、教師培訓和教育等。2024/25年度修讀音樂學士海外生，全年學費為25,300英鎊（約252,000港元）。根據學校官網提供生活費參考，學生每年應預留 17,500 至 28,500 英鎊的住宿和生活費用，即約174,000至284,000港元。

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