照顧者心聲｜糖尿病父截肢不能自理　孝順仔外出買雞髀回家驚見父休克恐腦死自責

▲ 糖尿病父截肢不能自理，孝順仔外出買雞髀，回家驚見父休克恐腦死自責。

【照顧者／糖尿病／截肢／腦壞死／休克】近日，台灣一名男網民在網上發文稱，爸爸患有糖尿病，平時需要人照顧日常起居。惟日前他出去買爸爸想吃的雞髀，回家後竟發現爸爸休克。雖然最後已搶救回來，但醫生表示爸爸可能腦壞死，令他深陷自責之中：「要是我即時發現異樣或許就不會這樣了」。

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台灣一名男網民26日在Dcard討論區以「爸爸跟我在家的時候休克，我很內疚」為題發文，稱自己爸爸患有嚴重糖尿病，目前已經截肢及洗腎，大腦依然清醒。不過由於爸爸肌肉退化嚴重，連起床都要人扶著，所以平時需要有人照顧。而樓主因為下班時間很晚，平日都是媽媽和一位照顧服務員負責照顧，假日則由樓主在家陪爸爸。

25日樓主爸爸出現幻肢痛，於是吃了醫生開的止痛藥，早上整個人都昏昏沉沉，樓主幫他拍痰吐了一堆痰，還大便在褲子上。待樓主幫爸爸整理乾净褲子和床單後，因爸爸說「想吃麥當勞雞腿」，所以樓主就出門去買了。

當樓主買完雞髀回家後，喊了一下爸爸沒有反應，以為是藥效作用，所以沒有特別理會。未料，大約1小時後，爸爸的呼吸痰音很重，感覺有呼吸困難，於是樓主就幫他矯了一下姿勢，結果突然就沒有了呼吸聲。

我趕快叫他，沒反應。量血壓，機器一直沒辦法量。我當下覺得糟糕，就趕快把他抬到輪椅上，但是我爸已經癱軟了，超重，我趕快跑出門找了一個好心的外勞阿姨幫我兩個人合力抬上輪椅，然後推去醫院（我們家就在醫院對面）。

從發現爸爸沒有呼吸到將爸爸送到醫院，中間大約只有10分鐘時間。送到醫院時，爸爸已經沒有呼吸心跳，血氧也掉到60幾，雖然後來有搶救回來，但爸爸依然沒有意識，「眼睛瞪得大大的」，醫生表示可能腦袋有壞死。

見到爸爸的狀況，樓主認為是因自己無及時發現異樣所致，並感到十分内疚。他又指，爸爸自小對他和哥哥都很好，「每天我加班回家都會想跟我聊天」，打開爸爸的手機，上面亦全都是他和哥哥的照片。

我好自責，要是我買完雞腿回家後能即時發現異樣或許就不會這樣了。你這麼愛我們，我卻沒能好好照顧你，對不起爸，我好對不起你，我不知道你那時候需要幫忙，現在只求你快醒過來，不然我會自責一輩子。

帖文發出後不少網民安慰樓主已經做得很好，無須過於自責，「知道你因為愛他所以自責，但你要知道這不是你的錯，意外之所以稱為意外，那就代表他不是你當下能預想的事情，也不見得是你想擋就能擋下來的」、「不要想這些事，好好陪伴，告訴他麥當勞雞腿買好了，他要吃就趕快醒，其他的不要想，想了沒用，你爸肯定也不願意你想這些的，別想了」。

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