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香港足球︱港足主帥安達臣獲外地球會繳請宣布離任　足總稱上周決定提前續約

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發布時間： 16 分鐘前

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港足主帥安達臣獲外地球會繳請宣布離任。足總稱上周決定提前續約，惟仍未能令對方留任。（曾耀輝攝）

早前有消息指港足主教練安達臣將離任，安達臣今（29日）表示，經小心考慮後決定辭去主教練一職，指獲得了一間外地球會的邀請，形容該邀約「難以拒絕」。

安達臣指，足總盡力說服其留任，亦為他開出了新的三年合約，稱對他們作出的努力感到榮幸，亦因此多次拒絕了多個其他國家和球會的邀請，惟最終因最近收到的邀約決定辭任。

安達臣對足總的職員、球員及球迷表示感謝，指球迷跟隨球隊到各地打氣，對他及香港足球來說都意義重大。

他指，在港足擔任主教練兩年半以來，是很好的旅程，港足出戰亞洲盃決賽周，在多哈的比賽對他和香港足球來說都是很好的經驗，又讚揚港足在杭州亞運的表現出色，希望香港足球一直成功。

足總副總幹事兼裁判總監張炎有則表示，感謝安達臣兩年半以來的領導下，祝願安達臣有新一頁，在新的層面上更成功。

張炎有又指，亞運和亞洲盃後，足總希望與安達臣續約，董事局上周已決定提早與其續約，合約條件完全符合他提出的要求，惟安達臣稱需要時間考慮。他稱，最近收到消息安達臣有意離任，今天則正式辭職。

他透露，原助教盧斯爾將暫代主教練，司徒文俊則暫代助教，稍後會啟動招聘程序。

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