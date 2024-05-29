5.29世界腸道健康日｜29歲IT男痔瘡發作揭患大腸癌　醫生：留意排便3個變化

【世界腸道健康日／大腸癌／痔瘡／捱夜／癌症／腸道健康】5月29日是世界腸道健康日。醫管局資料顯示，大腸癌是本港第2位最常見的癌症，2021年新症為5,899宗，死亡數字錄2,298宗，為整體癌症中排行第二，近年更有年輕化趨勢。而內地有醫生便分享一宗29歲病例，該名病人從事IT行業，原以為是痔瘡發作求醫，後來經檢查卻證實患上腸癌，懷疑與他長期不健康的飲食及作息習慣有關。

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根據內地傳媒報道，四川省中西醫結合醫院肛腸科醫生張寧受訪時指，該男患者年僅29歲，本身為一名程式員，長時間久坐、經常捱夜，而且暴飲暴食，尤其喜歡打邊爐時配啤酒。男患者早前因痔瘡發作，於是到醫院求醫，經切片化驗，證實患上直腸腺癌。張寧因此建議，年輕人應重視腸道檢查，尤其是生活作息不規律、飲食結構不合理的患者。

初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略曾受訪稱，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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5個保護腸道習慣

腸胃及肝臟科專科醫生張世華接受訪問時，曾分享一名50多歲的男患者持續便秘長達1年多，最終發現為直腸癌腫瘤箍著腸道上方的排泄出口，導致便秘情況惡化。而患者因情況嚴重，最終在半年後因直腸癌不治離世。

有見及此，醫生亦鼓勵養成以下保護腸道的生活習慣，避免便秘：

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