入境處｜入境處將軍澳新總部6.11啟用　婚禮禮堂設變色星光背景牆及心型花圃

▲ 首席入境事務主任（服務質素）黃君彥。(朱永倫攝)

入境處將軍澳新總部下月11日投入服務，佔地1.72萬平方米，由兩座18層大樓組成。入境處首席入境事務主任（服務質素）黃君彥指，新總部增設出生及婚姻登記服務，不但有約100平方米、內置5色星光特色背景牆、可容納約80人的婚禮禮堂，亦有心型花圃及婚禮花園，為新人提供浪漫留影地點。

新總部位於將軍澳寶邑路61號，鄰近港鐵將軍澳站和調景嶺站，分別距離約5分鐘和8分鐘步程，並與周邊行人通道系統互相連接，佔地1.72萬平方米，提供5.74萬平方米淨作業樓面面積，主要由兩座樓高18層的大樓組成，分別為行政大樓及執法大樓，共可容納約3,000名職員。

黃君彥稱，執法大樓主要為執法部和遣送審理及訴訟部提供辦公室及相關設施；行政大樓則將提供現時灣仔入境事務大樓所提供的公共服務，亦設行政辦公室、數據中心、身分證和護照印製場地等。

他續稱，行政大樓設共44部「申請個人證件服務站」及10部「領取個人證件服務站」，合資格人士可繼續利用服務機申領香港特區護照，待《人事登記條例》完成修例後，更可一站式同時遞交身份證申請；未來亦會繼續改善體驗，盼讓市民在辦公時間外也能用服務站申領證件，細節有待公布。惟他坦言新增服務站後，市民申領證件輪候時間不變，形容只是提供了多一個方便選擇。

另外，新總部新增婚姻和出生登記服務，婚姻登記處設3個櫃檯和2間新娘房，一旁的婚禮禮堂則面積約100平方米，可容納約80人，設可變換粉紅、藍、綠等5種顏色的背景牆，戶外更有心型花圃及婚禮花園供新人打卡，6月26日起投入服務。黃君彥透露目前已收到46對新婚夫婦預約。

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他並提到，新總部設計與周邊環境配合，大樓與鄰近建築物之間預留適當通風和彩光通道，亦採用低反光和高透光度玻璃外牆，且採用動態感應燈光系統等節能裝置，又有大量綠化空間，地下大堂更會預留位置在辦公時間前開放予排隊市民使用，避免他們日曬雨淋。另強調據顧問調查，將軍澳居民日間大多離開該區，入境處服務對象則相反會前往將軍澳，相信新總部落成不會影響周邊交通和人流等。

至於大樓過渡安排，位於灣仔入境事務大樓8樓的人事登記處將繼續在原址提供服務，方便市民申領身份證及辦理身份證相關申請，暫預計運作至2026年，其後希望在港島區找到新地址繼續為港島居民提供身份證相關服務。至於申領旅行證件，市民可繼續到中環海港政府大樓的港島區簽發旅行證件辦事處使用相關服務。

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