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屋邨商舖｜房屋局：合約期內不會調整租金　因對其他投標者不公

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 9 小時前

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房屋局副局長戴尚誠。（梁偉榮攝）

疫後，房委會轄下有部分屋邨商場舖位多空置，有意見認為當局應調整租金。房屋局副局長戴尚誠表示，根據商業精神，商戶租金在合約期內不會更改，房委會在租約期滿後，靈活及務實按市值評估租約租金。他解釋，若商鋪經營情況不似預期而寬減租金，會對其他投標者造成不公，投標制度的成效及公平性亦會受到質疑，因此處理相關問題需非常審慎，會密切留意情況，為租戶提供適切協助。

戴尚誠：房委會商鋪空置率較私人市場理想

戴尚誠表示，截至2024年4月底，房委會零售設施的空置率是3.92%，雖屬近年較高水平，但較私人市場6.6%的水平仍屬理想。他指出，房委會將採取靈活的租用策略，積極聯絡具潛力及迎合住戶的商戶，為商鋪進行招租。

戴尚誠又指，房委會不時會檢視轄下非住宅單位的使用情況，為相關單位改變用途作可行性研究，包括考慮相關法例及土地契約條款的規定、技術可行性及地區人士意見，而處理每宗個案的時間則需視乎各個屋邨的實際情況。

議員促就租金水平引入中期檢討

提出質詢的民建聯立法會議員劉國勳則反駁指，戴尚誠低估了相關空置情況，又表示房委會轄下的酒樓、街市及超市的租期為6年，希望局長可引入中期檢討，以檢視討租金是否屬市場水平。

「A4聯盟」議員梁文廣指，不同意局長稱寬減租金會造成不公，因為現時空置問題屬大環境情況，不是個別租戶才出現的問題。他亦同意引入中期檢討機制，就租金進行檢討。

戴尚誠則稱，雖然商戶簽署的首份合約期為6年，但之後續租會用3年期為基準。

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記者：戴朗希

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