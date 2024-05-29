神耆小子丨羅毓儀奪冼靖峰熒幕初吻　Archie：Yuki係我前輩

▲ 《神耆小子》

TVB劇《神耆小子》在昨晚（5月28日）一集，「一多CP」冼靖峰（Archie）、羅毓儀（Yuki）感情大躍進！

一鳴（冼靖峰飾）和多多（羅毓儀飾）早已互生情愫，一鳴昨晚帶多多到墳場拜祭父母，並告知多多身世，並單膝下跪向多多真情告白：「如果你願意，我可以陪你度過所有困難。」多多說：「我好難㗎喎，你頂到？我做嘢冇邏輯，你會跟得好辛苦，無論我做咩決定你都會支持我，唔會後悔？」一鳴聽畢一面溫柔地說：「我頂到，一定唔會（後悔）！」深受感動的多多向一鳴獻上情深一吻，浪漫滿瀉。

神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒 Archie自知天資不算高努力捉緊機會

▲ 《神耆小子》

Yuki奪Archie「初吻」

這場浪漫吻戲，原來是演戲初哥Archie螢幕初吻，他受訪時笑言：「其實心情都幾緊張，因為始終都係螢幕初吻唔想NG太多Take，所以事前有背熟劇本同走位，自己事前排練咗好多次，唔想因為走位走得唔好而重拍。」

奪去Archie「初吻」的Yuki則說：「拍呢場戲嘅時候係落緊雨，成個環境都有一種淒美嘅感覺，好切合到一鳴同多多互訴心事嘅狀態！」

Yuki又感激Archie演活角色令她更易入戲：「多多表面上睇起嚟好開朗，好堅強好似乜嘢都自己搞得掂咁，但其實佢默默承受咗好多，同普通女仔一樣好需要有人支持，咁一鳴就完全做到呢樣嘢。」

▲ 《神耆小子》

最萌身高差

講到「一多CP」備受觀眾喜愛，Archie說：「同Yuki合作得好開心，因為Yuki都係我前輩，佢一路都Lead住我去拍，我哋之間默契都唔錯，希望觀眾睇完都覺得我冇違和感。」

Yuki則感恩說：「大家都覺得我哋有『最萌身高差』，同埋個樣都係偏童顏，最重要係我哋喺拍劇嘅時候都好有火花，而呢一種火花同『一多』一樣，都係建立喺一種互信嘅狀態！」

▲ 《神耆小子》

最新影片要求：陳浩民專訪

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