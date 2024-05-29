開心速遞｜ 「三太」樊亦敏生日獲劇組送蛋糕慶祝 「神秘人」被遮樣惹關注

▲ 究竟「神秘人」係邊個呢？

處境劇《愛·回家之開心速遞》中的「三太」樊亦敏昨日（28日）53歲生日，正為劇集開工的她，獲得劇組上下為其準備三個生日蛋糕慶祝，「三太」亦在社交網分享相片開心Share。

相中可見，眾演員穿上古裝上陣，在「初戀Cafe」齊齊慶生，有穿越的感覺，非常有趣。

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「神秘人」惹關注

樊亦敏與眾人合照，其中有一位「神秘人」出現，她刻意以圖案遮住容貌，加上樊亦敏更被「神秘人」與陳浚霆左右夾實齊齊拍照，不禁令人猜測那就是飾演樊亦敏兒子阿Joe的演員。

她發文表示：「多謝風風同阿姐 瑞偉哥 大小姐 神秘人 台前幕後的各位 好有愛的 愛回家 」。

有網民「偵探」上身，猜測那名「神秘人」為丁子朗，皆因在維基百科阿Joe角色填上丁子朗的名字，不過樊亦敏慶生當日丁子朗並不在香港，並在網上交代自己正在穿州過省工作，網民亦紛紛留言期待阿Joe這個角色。

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抗拒做美容機

另外，很多人大讚樊亦敏保養得宜，即使已經53歲，仍然保持得十分好，她曾接受TOPick專訪自言抗拒做美容機：「除了導入儀器外，我完全沒有『做機』，甚至連facial也少做，在家裡敷紙面膜便算。其實經常用部機震塊面，不停按壓它，其實是否真的那麼好呢？或許因人而異，每人膚質不同，某些人『虛不受補』，震得愈厲害反而鬆弛得快，某些人膚質強勁一點，可能會接受到。」

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