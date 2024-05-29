Auntie妳好東南亞玩番轉丨保錡冰姐商討整蠱媚姨大計　送200元美金予Poki當生日利是

▲ 《Auntie妳好東南亞玩番轉》

由ERROR成員吳保錡（Poki）、鍾慧冰（冰姐）、陳月媚（媚姨）任主持ViuTV節目《Auntie妳好東南亞玩番轉》在今晚（5月29日）播出一集，3位主持到泰國一個可近乎零距離接觸野生動物的動物園。

他們乘坐動物園巴士不僅可以在車內觀賞動物，還可以透過車窗撫摸和餵飼動物。保錡與冰姐商討整蠱媚姨大計，他提議：「一陣我哋放啲食物喺佢（媚姨）嗰頭同身，嚇死佢。」媚姨聽到他們兩人計劃的陰謀，她憤怒直斥保錡「唔好玩啦」。

▲ 《Auntie妳好東南亞玩番轉》

如同電影侏羅紀公園

兩隻長頸鹿看到3位主持手持一盆紅蘿蔔，於是便把頭伸進車內。熱情的長頸鹿將三人嚇到連忙退後，保錡更拋棄了手上的飼料，媚姨形容現場如同電影侏羅紀公園一樣。

保錡繼續整蠱媚姨，除了一邊推媚姨向前更將紅蘿蔔擺在她面前，逗得自己不停傻笑，令媚姨惱怒叫保錡不要再玩。冰姐眼見場面混亂，於是溫柔地指示長頸鹿離開，而長頸鹿好像聽得懂冰姐的說話很快便離開了。

▲ 《Auntie妳好東南亞玩番轉》

保錡開工過生日

在出發到另一個地點的路途中，冰姐突然從銀包掏出兩張100美元紙幣給予保錡，她跟保錡說：「呢到兩百蚊美金，我同媚姨送俾你做利是，你大個仔喇。」

保錡對此感到愕然，他望著手中的兩張鈔票，問冰姐：「美金喎，得咩？」冰姐回應他：「濕碎啦！」保錡指，剛好自己的生日會在這個拍攝旅程中渡過，更笑指自己現在擁有1600幾蚊可以算是富豪。他於是決定用這兩張鈔票，帶兩位Auntie去飲酒和食好東西。