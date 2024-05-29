  • 26°C
香港時間 : 2024529日 (Wed) 22:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 9 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

香港配音王蕭亮逝世，蕭亮曾任無綫電視翡翠台及亞洲電視本港台之報幕員，而為人熟悉。

蕭亮退休後移居為加拿大多倫多，今日有網民留言證實蕭亮已於今年3月上旬，於多倫多家中逝世，艾威亦有留言：「R.I.P.」。

新聞報導員

蕭亮原名盧永華，於上海法租界出生，在家中排行第四，馬評人盧遠及已故電視藝員盧大偉分別為其胞兄及胞弟。

他在1960年畢業於香港華仁書院，之後在香港電台曾擔任DJ、主持、專訪名人等職務，1973年兼任麗的映聲電視的新聞報導員，其後與弟弟盧大偉獲周梁淑怡邀請轉投無綫電視，參與翡翠台報幕工作。

蕭亮當年為TVB配宣傳旁白，成不少人集體回憶，由他朗讀的「無綫電視翡翠台」，仍讓人記憶猶新。

香港配音王蕭亮逝世。

能操多種語言 回流TVB拍劇

蕭亮能操流利的英語、國語、廣東話、上海話和法語，加上一把靚聲，故常為廣告配音的常客，1989年，蕭亮曾隨周梁淑怡跳槽到亞洲電視，擔任報幕臺聲及藝員，並為本港台及國際台報幕工作。

93年蕭亮已移民加拿大，2000年有指他跟太太離婚，便回流TVB拍劇，曾在黃子華、鄭裕玲主演《男親女愛》演縮骨律師樓老闆，又曾在《阿旺新傳》演唐寧爸爸。2011年《七號差館》成為他在大台的告別作。

點擊圖片放大
+5
+4

多才多藝

蕭亮本身屬多才多藝，現時淡出幕前的他，已再返加拿大定居，但未有言休，近年開設YouTube頻道「蕭亮百藝網」，並積極上載短片，因精通五種語言，蕭亮不時教網民英語、法語、上海話、國語和廣東話，除教發音，亦有教文法、演唱、繪畫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言
今日 15:43
蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言
顏國樑傳離世終年71歲　早前亮相梁思浩節目講續命經歷
14:04 2024/05/26
顏國樑傳離世終年71歲　早前亮相梁思浩節目講續命經歷
顏國樑逝世丨顏國樑生前對太太關懷備至　生前已簽捐贈信做大體老師貢獻社會
16:09 2024/05/26
顏國樑逝世丨顏國樑生前對太太關懷備至　生前已簽捐贈信做大體老師貢獻社會

你可能感興趣

蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言
今日 15:43
蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言
顏國樑傳離世終年71歲　早前亮相梁思浩節目講續命經歷
14:04 2024/05/26
顏國樑傳離世終年71歲　早前亮相梁思浩節目講續命經歷
顏國樑逝世丨顏國樑生前對太太關懷備至　生前已簽捐贈信做大體老師貢獻社會
16:09 2024/05/26
顏國樑逝世丨顏國樑生前對太太關懷備至　生前已簽捐贈信做大體老師貢獻社會
娛樂人物職業 演員 KOL TVB 網絡熱話 YouTuber YouTube 配音員 娛樂行業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月29日 時間16:05）
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
星二代︱王菲吻賀李嫣18歲生日醫好兔唇愈大愈靚　讀瑞士貴族名校年花逾百萬
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
可愛潮物｜麥當勞推薯條與麥樂雞對講機　造型萌爆瞬間成搶手貨
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉
遊日注意｜燒肉店前員工爆4大内幕　1個營業時段用隔夜肉