「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲

香港配音王蕭亮逝世，蕭亮曾任無綫電視翡翠台及亞洲電視本港台之報幕員，而為人熟悉。

蕭亮退休後移居為加拿大多倫多，今日有網民留言證實蕭亮已於今年3月上旬，於多倫多家中逝世，艾威亦有留言：「R.I.P.」。

新聞報導員

蕭亮原名盧永華，於上海法租界出生，在家中排行第四，馬評人盧遠及已故電視藝員盧大偉分別為其胞兄及胞弟。

他在1960年畢業於香港華仁書院，之後在香港電台曾擔任DJ、主持、專訪名人等職務，1973年兼任麗的映聲電視的新聞報導員，其後與弟弟盧大偉獲周梁淑怡邀請轉投無綫電視，參與翡翠台報幕工作。

蕭亮當年為TVB配宣傳旁白，成不少人集體回憶，由他朗讀的「無綫電視翡翠台」，仍讓人記憶猶新。

▲ 香港配音王蕭亮逝世。

能操多種語言 回流TVB拍劇

蕭亮能操流利的英語、國語、廣東話、上海話和法語，加上一把靚聲，故常為廣告配音的常客，1989年，蕭亮曾隨周梁淑怡跳槽到亞洲電視，擔任報幕臺聲及藝員，並為本港台及國際台報幕工作。

93年蕭亮已移民加拿大，2000年有指他跟太太離婚，便回流TVB拍劇，曾在黃子華、鄭裕玲主演《男親女愛》演縮骨律師樓老闆，又曾在《阿旺新傳》演唐寧爸爸。2011年《七號差館》成為他在大台的告別作。

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多才多藝

蕭亮本身屬多才多藝，現時淡出幕前的他，已再返加拿大定居，但未有言休，近年開設YouTube頻道「蕭亮百藝網」，並積極上載短片，因精通五種語言，蕭亮不時教網民英語、法語、上海話、國語和廣東話，除教發音，亦有教文法、演唱、繪畫。

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