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親子自助餐｜富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一　$317起任食麵包蟹+雪蟹腳+澳洲和牛

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 8 小時前

最後更新： 8 小時前

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐推出買一送一優惠，每位$317起任食麵包蟹、雪蟹腳及澳洲和牛等。（KKday提供相片）

【靚媽精明眼/自助餐優惠/自助餐買一送一/香港富麗敦海洋公園酒店/父親節】一家大細去海洋公園食乜好？玩完去旁邊酒店食自助餐一定最開心！KKday今日推出香港富麗敦海洋公園酒店自助餐買一送一優惠，更有父親節限定優惠，自助午餐及父親節當日可任食麵包蟹、藥膳雞煲、香辣炒青口，而自助晚餐更可任食西冷牛扒、意式燉海鮮/和牛後腿肉眼扒、法式油封鴨脾，父親節當晚每位父親還獲贈澳洲特級和牛扒及鵝肝一客！

香港富麗敦海洋公園酒店6月1日推出全新亞洲自助午餐，冰鎮海鮮包括麵包蟹、雪蟹腳、蜆、海螺及三文魚、油甘魚等刺身；熱葷則有澳洲Westholme和牛、燒韓式五花腩、燒醃牛小排、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、香燒豬串骨、意式炸海鮮、霸王雞、藥膳雞煲、香辣炒青口、茄汁蝦碌、XO醬蜜豆炒帆立貝等。

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而精選甜品有小青檸綠茶蛋糕、紐約芝士蛋糕、鮮焗朱古力麻糬曲奇、意式開心果脆餅、榴槤巴斯克芝士蛋糕、泰式奶茶奶凍、海鹽焦糖花生蛋糕等。父親節當日除了任食以上菜式之外，另有甜品包括芝麻柚子蛋糕、班蘭蛋糕、綠茶歌劇院蛋糕、暖心朱古力撻等，更可歎盡帕爾瑪火腿、西班牙白毛豬、紐倫堡蛇餅腸、日式海鮮炒麵、星洲蘿蔔糕、豉椒炒蜆、新加坡喇沙等。

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至於6月1日全新推出的亞洲自助晚餐方面，冰鎮海鮮及刺身包括可持續發展加拿大龍蝦、麵包蟹、雪蟹腳、蝦、蜆、青口、海螺、三文魚、油甘魚等，熱葷則有和牛後腿肉眼扒、帶骨肉眼扒及烤羊架（只限週一至週四供應）、意大利脆皮烤豬肉卷及帶骨肉眼扒（只限週五至週日及公眾假期供應）、韓式泡菜燴牛肋骨、韓式燒魚、洋蔥炒薯、白酒忌廉煮蜆、法式油封鴨脾、黑醬油烤豬腩肉、日式蒜香香菇牛舌粒等。

父親節亞洲自助晚餐除了以上推介之外，更有原條即剖黃鰭吞拿魚刺身、澳洲Westholme和牛、威靈頓三文魚、和牛肉連龍蝦及黑松露燒烤三重奏、香烤琵琶蝦連松露薯條及黑松露意式炸飯球燒烤三重奏、蒜香羊架、海鮮批、炸鱈魚配他他醬、醬燒豬肋骨、燴安格斯牛面頰、泰式黑毛豬面頰、慢煮咖哩羊膝、避風塘軟殼蟹等。當日每位父親更可享澳洲特級和牛扒及鵝肝一客。

香港富麗敦海洋公園酒店位於香港仔。（KKday提供相片）

優惠詳情

預訂日期：2024年5月29日12:00至6月4日23:59
用餐日期：2024年5月30日至7月31日
地址：香港仔海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓星耀廳

【KKday快閃限量搶–買一送一】
星耀廳綠色輕怡半自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五$478/2位，平均$239/位（原價$956/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
亞洲自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：- 6月1日至7月14日
              星期六日及公眾假期$682/2位，平均$341/位（原價$1,250/2位）
            - 7月15日起星期一至四$634/2位，平均$317/位（原價$1,162/2位）
              星期五至日及公眾假期$706/2位，平均$353/位（原價$1,294/2位）

【KKday快閃限量搶–買一送一】
星耀廳國際環球自助晚餐/亞洲自助晚餐
用餐時間：18:00–21:30
優惠價：- 5月30日至7月14日
　　　　   星期一至四$874/2位，平均$437/位（原價$1,602/2位）
                 星期五至日及公眾假期$994/2位，平均$497/位（原價$1,822/2位）
           - 7月15日至7月31日
              星期一至四$886/2位，平均$443/位（原價$1,624/2位）
              星期五至日及公眾假期$1,006/2位，平均$503/位（原價$1,844/2位）

【KKday快閃限量搶–買二送二】
父親節亞洲自助晚餐（每位父親送和牛扒及鵝肝）
用餐時間：（首輪）17:30–19:30，（次輪）20:00–22:00
優惠價：6月14至16日$2,132/4位，平均$533/位（原價$3,032/4位）

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