反恐首案｜辯方質疑證人有機會減刑不介意說假話　屠龍隊長否認說法

▲ 辯方質疑證人有機會減刑不介意說假話，屠龍隊長否認說法。(資料圖片)

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（29日）於高院踏入第23日審訊。辯方指屠龍隊長黃振強知道作供有機會減刑，並已獲豁免起訴，故不介意作供時不說真話，黃表示不同意。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

已認罪的屠龍隊長黃振強今續作供，代表嚴文謙的大律師盤問指，嚴曾兩度向黃取錢，但沒有過數紀錄，黃解釋現金較多，一般亦是給現金隊員。辯方指，當有家長介紹工作時，嚴提出不吃飯賺取多1小時薪金，反映嚴經濟拮据，黃供稱不太理會嚴的經濟狀況。

辯方續指，黃知道任控方證人有機會獲減刑，另獲存檔串謀殺警等罪和獲豁免起訴書，故「唔介意唔講真話」，黃表示不同意。

代表李家田的大律師問及小隊擲汽油彈事宜，指黃曾在首次錄影會面中稱，他於2019年10月20日的尖沙咀旺角衝突中堵路和傳送物資，屬「和理非」，惟黃早前則供稱與隊員擲汽油彈，問及黃哪個說法屬實。

黃供稱庭上口供真確，因他於錄影會面時狀態思想不佳。辯方續指，李從未使用過汽油彈，隊員行動時均穿黑衣和戴面罩，黃並無法分辨誰擲汽油彈，黃不同意說法。

黃在控方覆問下供稱，他清晨6時被捕時半夢半醒，同日先後於下午1時許及晚上9時許進行錄影會面，期間沒有睡覺。黃同意於首次錄影會面中，警員曾問他的精神及身體狀況是否「OK」，他當時稱「OK」。

控方另引張俊富曾問及「有冇人想要彈彈，450」，問及黃意指甚麼。黃供稱，張問及有沒有隊友想要伸縮棍，450元一枝，張可幫忙入貨。

控方另問及，黃於11月30日時身處何方。黃供稱在香港，同意當天家長佩兒應該是第一次傳送公安被炮仗嚇走的影片給他。

控方指，劉佩凝曾向黃表示有示威者收到消息，警方正調查「育龍」頻道，黃承認其後授權劉開設新Telegram帳戶。

黃振強已作供完畢，聆訊明（30日）續。

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