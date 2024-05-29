消費零售｜楊潤雄：會在適當時候提出重設「一簽多行」　將在口岸周邊發展休閒消費產業

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（梁偉榮攝）

中央政府近日陸續推出多項方便內地居民往來香港的新出入境政策措施，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府會繼續跟內地相關部委保持緊密溝通，爭取有利於香港旅遊發展的政策措施，包括增加旅客購物的免稅額，增加內地訪客的購物意欲，以進一步刺激零售市場。

商界議員嚴剛今日就提振零售業的措施提出口頭質詢，關注政府有否與內地相關部委就增加該免稅額達成一定共識、及會否考慮在北部都會區口岸規劃設立受內地旅客歡迎的主題商城作「專點專賣」，以吸引更多內地旅客來港購物消費。

楊潤雄回應指，政府在規劃北部都會區時，會按不同地區本身的產業潛力，及與內地的產業合作空間，因地制宜，例如在不同口岸周邊發展休閒消費等商貿的產業，滿足跨境服務及民生的需求。同時，在口岸周邊預留發展零售及休閒消費行業的商業空地，今年下半年公布的「新界北新市鎮土地用途建議」會交代詳情。

民建聯議員黃英豪追問，政府有否跟中央有關部門商討，能否重新實行深圳居民「一簽多行」政策。

楊潤雄表示，有跟內地政府商討任何能幫助香港旅遊業的不同措施，會繼續爭取各方面不同的惠港措施，亦會在適當時候提出重設「一簽多行」的措施。

田北辰追問「一簽多行」被梁君彥打斷

實政圖桌議員田北辰表示，據他所知，青島及西安自3月6日列為自由行城市後，每日來港的旅客大約100人，但這些都只屬「配菜」，因「主菜」是600萬深圳戶籍的居民「一簽一行」改為「一簽多行」。他指，旅客的免稅額可以100年都不調整，「因為這個是國家的稅制。」但若旅客增加來港次數，就會增加消費，「我哋唔好發夢去諗啦，嗰5000蚊唔會變了，但關鍵係畀返一簽多行我哋。」再問政府有否跟廣東省政府及中央表示，香港好想重設「一簽多行」措施。

楊潤雄回應稱，田北辰的看法只側重零售業角度，政府看待旅遊很多時候更要考慮旅客的配套、旅遊景點等，要對旅客負責，希望旅客可以有好的旅遊體驗。他指，可以向各位議員保證，所有能夠幫助香港旅遊業或相關行業的優惠，都會向中央政府提出。

田北辰對楊潤雄的回應表示不滿，欲作出追問，但被主席梁君彥打斷：「他有咩無答你？」田北辰稱：「我問他零售，他就答旅遊，現在這個題目是討論零售，跟旅遊有甚麼關係？」梁君彥僅指，若田北辰不滿意答覆可在其他場合跟進。

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記者：戴朗希