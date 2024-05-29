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不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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ViuTV節目《不一樣的爸媽》訪問10年生5孩的香港夫婦，80後港媽大談「窮養」方法。

【不一樣的爸媽/育兒/生育/出生率/多孩家庭/ViuTV】香港出生率愈來愈低，很多人寧願養寵物都不願意生兒育女。但有一對年輕夫婦竟然生了5個小孩，每隔兩年就生一個組成大家庭，5兄弟姐妹分別是1、3、5、7、9歲，這對5個小孩的爸媽接受Viu TV節目《不一樣的爸媽》訪問，解釋生5個小孩的原因，分享日常照顧子女的苦與樂，以及養育5個小朋友的使費！

最新影片:

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由少爺占與李敏主持的《不一樣的爸媽》，一連10集訪問10個家庭，發掘不同的故事。首集就訪問了一個擁有5個孩子的家庭，年輕夫婦Benson與阿殷，10年來共誕下兩子三女，大仔將近10歲，最小的五弟1歲。這個7人大家庭每次「出巡」都會引來不少目光，阿殷說:

行到出商場好似明星一樣，好多人會留意，身邊人會覺得我們好勁，我已經習慣了這個角色，所以不覺得特別。

《不一樣的爸媽》訪問港夫婦，兩人婚後10年生5孩。（節目截圖）

照顧5個小朋友一點都不容易，所以夫妻分工得很仔細，分為「第一梯隊」及「第二梯隊」。爸爸屬「第一梯隊」負責叫大仔和大女起床，然後步行11分鐘路程送返學，而此時，「第二梯隊」媽媽就要為二女及三女在家中穿好幼稚園校服及整理一切，等爸爸回來接應，再送二女及三女返學。而在教養方面，爸爸會負責學術，包辦檢查功課、默書測驗；媽媽則負責照顧起居飲食，夫婦坦言在教養孩子上方向一致，但一個做好人，一個做壞人。

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不一樣的爸媽「窮養」方法

據調查指養大一個小朋友要花600萬，阿殷坦言身邊人都有問過「生咁多養唔養得起？」，她解釋「窮有窮養」，5個小朋友在公立醫院出生及獲朋友送二手衫及校服，衣服會一個傳一個，書包、書本等都會環保重用，最重要是孩子乾淨企理，所以她覺得養育5個小朋友的使費不算多。她說初時聽到別人的質疑會感到不開心，後來自我調整心態，安慰自己「可能他們是出於擔心我」。

不一樣的爸媽爸爸希望媽媽做回自己

節目中夫婦深情地講出心底話，Benson感激太太對家庭的付出，又給他空間讓他跟朋友打波，擁有自己的Me Time，他希望將來仔女都會支持媽媽，也希望太太不止是5個小孩的媽媽，也可以做回自己。而阿殷就感激丈夫實現她的夢想：

陪我癲生5個，應該好難搵到人願意同我生咁多個。

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不一樣的爸媽｜「校服對照表」防著錯校服

每日返學最麻煩是小朋友要穿着不同校服，所以他們特設「校服對照表」，包保不會著錯校服。節目組問到為何會決定生5個小朋友，阿殷表示自己很喜歡小朋友，受媽咪影響下，覺得生3個是很好的組合，兄弟姊妹會團結，大仔於她26歲時出生，接著每隔2年生1個，所以近10年都是穿哺乳裝，也犧牲了自己的興趣，以及與朋友相處的時間。老公Benson則爆太太夢想就是做家庭主婦，在拍拖階段已經表示婚後要生3個，但他自己覺得不生也可以，或者生1個先，但最後被太太改變成為5孩爸爸。

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