黃昏戀｜喪偶港爸獲鼓勵發展黃昏戀 子女將遺產分贈繼母答謝照顧亡父

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《家族榮耀之繼承者》劇照

何生何太的事件成為城中熱話以來，發現周圍響起了兩極意見。意見一：「同咁老嘅阿伯閃電結婚，肯定係貪佢啲錢啦！」意見二：「唓！阿伯開心咪得囉，你理得佢啲錢點花喎，佢有自由㗎嘛！」

愛情這回事從來都是盲目的，年齡相差數十載的男女有權真心相愛嗎？絕對有，兼且確實不少。相識不過一兩個月閃電結婚，行嗎？行，也許是天賜良緣跑也跑不掉吧！不過若騙子盯上你，你同樣也是跑也跑不掉呢！

我也同意獨身長者絕對有尋找愛情的權利，不應被世人譏諷為臨老入花叢。但現代長者也該提高警覺，不要容易受騙。即使是任何年齡層的人，若結識了新朋友不出一兩個月，對方就誘你大灑金錢，還急着要求你提取巨款的話，這個人百分百是好人有限了。

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毋須心理學家也能詮釋那位女士的心態吧，電視台記者問她是否真心愛阿伯，她竟然不假思索的立誓：「我發誓，如果我係講大話，我就無晒啲錢，變成窮光蛋，咁好未？」我禁不住噗哧笑起來，大部分人都是發誓無得好死呀、或會腸穿肚爛呀，而很明顯，有些滿腦子都是錢錢錢的戀錢一族，為了錢會不擇手段，不惜做任何事的呢！

那是否所有子女都應反對獨身長者爸爸再娶的呢？他們是憂慮爸爸的身家會被外人掠奪？

當然不是這樣的。我曾目睹有位長者伯伯，自老伴去世後鬱鬱不歡，冥冥中讓他再遇上初戀情人，對方同樣是獨身。伯伯起初有顧慮，是幾位子女熱誠鼓勵他們再續前緣的。後來伯伯離世後，子女樂於讓繼母分到財產，以答謝她悉心照顧父親，讓繼母快樂度過晚年呢！

是真情？是假意？不難洞悉啊！

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撰文 : 鄧藹霖

家庭教育 夫妻之道

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