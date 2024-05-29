蕭亮逝世丨被封「香港無線電視台之台聲」　多才多藝懂五種語言

▲ 蕭亮被封「香港無線電視台之台聲」。

今日（5月29日）驚傳香港「配音王」蕭亮在今年3月上旬，於多倫多家中逝世消息。蕭亮原名盧永華，於上海出生，在1947年舉家到香港生活。

蕭亮在家中排行第四，馬評人盧遠及已故藝人盧大偉分別為其胞兄及胞弟。他畢業於香港華仁書院，之後讀於柏立基教育學院（今香港教育大學，教育學院前身），曾在渣華道官立小學教英文科及視藝科，並精通英語、法語、上海話、普通語和廣東話。

【靚聲王】蕭亮跟胞弟盧大偉同樣多才多藝 移民加國退而不休網上教語文

▲ 蕭亮在今年3月上旬離世。

香港人集體回憶

在1970年，蕭亮轉行加入香港電台任DJ，1973年兼任麗的映聲電視新聞報道員，之後與胞弟盧大偉同獲當時TVB副總經理周梁淑怡邀請轉投無綫。

因為多年來參與翡翠台報幕工作，而且由蕭亮朗讀的「無綫電視翡翠台」鏗鏘有力，被封「香港無線電視台之台聲」。

另外，在80年代，他為永安百貨賣廣告，備每周向電視觀眾介紹該星期特價貨品，並以「呢個禮拜五六日，早啲嚟永安啦！」，是很多香港人集體回憶。

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YouTube開設頻道

在1989年，蕭亮隨周梁淑怡跳槽到亞洲電視任報幕及藝員3年，在2000年重回無綫，與黃子華、鄭裕玲等合演處境劇《男親女愛》再次人氣急升，2011年《七號差館》成為他在大台的告別作。

蕭亮淡出香港娛圈並移居加拿大，退而不休，並在YouTube開設頻道「蕭亮百藝網」，精通五種語言及多才多藝的他，在網上教授文法、演唱、繪畫、養馬等。

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