家用問題｜畢業月入2萬被要求6千家用　港女1原因與家人講價付4千掀罵戰

▲ 畢業月入2萬被要求6千家用，港女為儲錢與家人講價付4千引爭吵。

討論家用問題最容易與家人發生爭吵，近日有港女於社交平台上發文，表示即將大學畢業就被家人期望找一份月入2萬工作，並要求給6千家用，樓主覺得太多，希望與家人商討能夠降至4千，惟對方固執不讓步，引起爭吵。事主不解家人態度，又指「佢地又唔會點用筆錢，究竟咩令佢地企硬」。

月入2萬被要求6千家用 港女講付4千引爭吵

該港女於Dcard以「次次一傾家用就嗌交」為題發文，表示即將於今年大學畢業的她，與家人討論家用問題，她指家人希望她可以找一份月入2萬的工作，而家用則需給6千。由於樓主希望能夠儲錢，加上家中又有哥哥可以一同照顧父母，所以認為6千家用「真係多咗」，故此想向家人商討能夠降至4千，惟家人態度「企硬」引起爭吵，令樓主不解為何他們要如此執著於家用數目。

佢地又唔會點用筆錢，究竟咩令佢地企硬？

最新影片推介：

網民分享經歷：從來未畀過家用

帖文一出，引來不少網民留言，有網民表示家用給多少要視乎自己經濟能力，給過多家用有機會會「搞唔掂」，也有不少網民分享自己經歷，指月入2萬多，但從未給過家用，有人則建議冷靜與家人溝通才是最好的解決方法。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5