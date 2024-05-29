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盛事經濟｜議員倡欣澳建賽車場　楊潤雄：若屆時填海報告不符會造成浪費

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 7 小時前

最後更新： 6 小時前

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（梁偉榮攝）

有意見認為，香港的場地和配套設施可能會成為發展「盛事之都」一大障礙，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局會密切留意即將落成的啟德體育園的使用情況，亦會繼續研究香港對興建大型場館的持續需要，在有需要時再計劃興建更可供大型表演的場地。

實政圓桌議員田北辰今日在立法會就舉辦盛事的場地和配套設施提出口頭質詢，關注政府會否興建亞洲最大型的户外表演場地，以吸引國際頂級巨星和團體來港表演，同時促政府在欣澳填海提供多用途場地或賽車場。他指，廣東省政府已表示會興建一級方程式賽道，反觀香港填海研究在2025年才完成，形容香港的研究報告「喺到煲湯。」

新民黨議員葉劉淑儀則擔心在欣澳舉辦賽車會造成大量噪音，稱東涌人口未來會超過20萬，當地居民對於一級方程式的噪音以及更多名車狂飆會有意見，望局方作出任何決定前，要充分了解當地居民意見。

楊潤雄表示，欣澳發展要多方面考慮，但現時未知填海範圍、技術可行性等，如現時決定研究興建賽車場，屆時填海報告不符合只會浪費功夫及金錢。

教育界議員朱國強提到，最近跟議辦同事協助籌辦內地歌手華晨宇的演唱會，了解到主辦單位需去不同政府部門「敲門」，因欠缺統一平台協助，所以遇到很多困難。他問到當局會否考慮設立協調統籌盛事的專責部門，有權有責地一站式處理盛事籌辦工作。

楊潤雄表示，現時有財政司副司長帶領盛事發展的工作小組，本身已有統籌的作用，而旅發局亦有專責窗口收集關於盛事的意見。他認為現時的運作十分暢順，但亦會在將來不停作出改進。

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記者：戴朗希

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