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升中校網｜愉景灣升中校網屬中西區惹家長不滿　教育局：受公共交通限制

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發布時間： 6 小時前

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教育局指，會考慮各區學位供求、相關交通配套劃分升中校網。（資料圖片）

愉景灣及坪洲小學同屬離島99校網，惟兩個地區小學的升中校網分別為中西區及離島區，引發家長不滿、造成不公平競爭。教育局指，會考慮各區學位供求、相關交通配套劃分升中校網，當中考慮到愉景灣一帶的公共交通限制，故會在現階段維持相關安排；另相信現行安排能為坪洲學生提供多元及充足的中學選擇。

就劃分升中校網，教育局局長蔡若蓮今日（29日）回覆立法會議員書面質詢時指，會考慮一籃子因素，如各區學位供求情況、學校類別分布、學校位置及相關交通配套，及一貫學位調撥模式等因素規劃，確保每區有足夠學位供應、增加家長選擇，並盡量平衡及照顧不同持份者的需要。局方提到，自1978年實施中一派位以來，坪洲已有渡輪往返其他島嶼，故坪洲公營小學的升中校網按既定原則一直屬於離島區；至於愉景灣公營小學在1993年起營運，當時愉景灣的公共交通設施只有往返中環的渡海小輪，基於公共交通限制及預期該校所在區域短期內不會興建公營中學，故將升中學校網訂為中西區。

同時，教育局一直關注愉景灣對外交通情況，亦曾多次檢視該校升中學校網安排，並指現時居民除可乘渡輪前往中環外，亦可乘巴士前往東涌港鐵站。雖然愉景灣一帶的陸路交通仍受運輸署按《道路交通（交通管制）規例》的「大嶼山愉景灣的士及巴士禁區」及「大嶼山愉景灣限制區」通告管制；愉景灣隧道及連接道路亦需受《愉景灣隧道及連接道路條例》規管，考慮到愉景灣一帶的陸路交通運輸網絡，相關校網安排將在現階段維持不變。

另外，局方指，坪洲小學學生可在自行分配學位及統一派位階段甲部「不受校網限制」中選擇最多3間學校。在學位調撥安排下，離島區，包括坪洲小六生在本年統一派位階段乙部「按學校網」的30個選擇中，除可選擇網內、離島區的7間中學外，亦可選擇其他地區多達78間中學，相信現行派位及校網安排能為坪洲學生提供多元及充足的中學選擇。局方又指，會繼續聽取持份者意見，因應最新交通配套及相關因素，按既定機制持續檢視有關情況。

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