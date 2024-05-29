煽惑傷人｜涉FB煽惑殺特首殺警　21歲男認煽惑傷人候判

▲ 涉FB煽惑殺特首殺警，21歲男認煽惑傷人候判。（資料圖片）

患自閉症和有輕度智障的21歲男子，涉於2023年在社交媒體發文，提及殺特首及殺警，今（29日）於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。法官指被告犯案很可能與其精神健康及智力有關，遂將判刑押後至6月12日，其間索取感化及精神科報告。

被告陳俊浩（21歲，無業），承認於2023年9月13日至10月10日間，在香港意圖使公職人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他人非法及惡意傷害他們。

案情指，被告案發時在其Facebook帳戶「Guinn Somi」及「Tony Wong」和「陳潔盈」的帳戶版面發布共12則貼文，提及「黑警死X咗，光復陳特首，時代革命，光復11月特首」、「殺狗 殺死黑警超」及「首先殺警察，延（然）後殺特首」等。

被告同年10月被捕，由母親陪同參與錄影會面，被告承認是帳戶唯一使用者，自願發布相關貼文。被告稱在網上認識另外2個帳戶，未曾與2人見面。

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記者：陳曉欣