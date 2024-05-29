筍工請人︱勞工處招聘展周四開鑼　基層全職空缺月入達$2.4萬

▲ 勞工處招聘展周四開鑼。（資料圖片）

【筍工／勞工處／招聘／請人／高人工／搵工／失業】勞工處表示，本月30日至31日，在灣仔修頓場館將舉行「共覓新機遇招聘會」，提供多達3,800個各行業職位空缺。

招聘會為期兩日，共約60間機構參加，提供逾3,800個優質職位空缺，當中逾2,300個來自物管及地產業、還有零售及運輸業。

招聘會詳情

開放時間：上午11時至下午5時30分

地址：灣仔莊士敦道111號修頓場館1樓

交通：近灣仔港鐵站A3出口

費用：全免

截止入場時間：每日下午5時

招聘會分別每日約有30個機構，在會場設櫃位，即場進行招聘，職位類別很廣泛，當中有高級工程主任、貴賓室主管、美容顧問、廠房維修技術員、茶藝師、分店經理、康樂事務助理、實驗室技術員、大堂經理、高級廚師、車長和保安員等。



招聘會中，約92%屬於全職空缺，月薪多數介乎1.1萬至2.4萬元。約93%職位空缺有學歷要求，設於中七或以下，約66%職位空缺毋須工作經驗。



求職者可即場申請職位，有機會可即場面試；亦可於勞工處的櫃位，查詢就業服務。

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